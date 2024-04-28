Алла Пугачева: последние новости 28 апреля, тюрьма иноагентов, вред Валерии

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Валерия и Алла Пугачева

Песни народной артистки СССР Аллы Пугачевой отказываются крутить на радио, а в замке певицы в деревне Грязь могут сделать «частную тюрьму для иноагентов», которым будет читать лекции телеведущий Владимир Соловьев. Что об этом известно, какие последние новости выходили о Примадонне на сегодня, 28 апреля?

Почему песни Пугачевой не крутят на радио

Глава Русской медиагруппы («Русское Радио», Monte Carlo, Maximum) Дмитрий Медников заявил, что не стал бы ставить в эфир песни рок-группы «Би-2» и певицы Аллы Пугачевой, потому что теперь артисты должны соответствовать ожиданиям общества. Он обратил внимание, что у народа изменилось отношение к артистам, впредь их личные взгляды имеют для аудитории большое значение.

«Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим. А сейчас достаточно понятно, каким образом можно проследить согласие или несогласие на уровне подавляющего большинства аудитории», — объяснил глава Русской медиагруппы.

Дмитрий Медников обратил внимание, что песни Аллы Пугачевой не ротируются на радио уже три-четыре года. По его словам, мерилом успеха для радиостанции прежде всего является статистика. Он отметил, что сейчас, чтобы оставаться звездой, недостаточно одного таланта и, помимо записи треков, артист должен транслировать посылы, распространенные в обществе, и соответствовать его ожиданиям.

Почему Стас Михайлов считает Пугачеву великим человеком

Певец Стас Михайлов заявил, что Алла Пугачева является великим человеком. По его мнению, артистка за годы карьеры спела много композиций, которые никто бы не смог исполнить так, как она.

«Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела, — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь», — отметил Михайлов.

Исполнитель также ценит решительность исполнителей, которые при проблемах с голосом находят в себе силы уйти со сцены, как это было в случае Аллы Пугачевой.

«Иногда у меня спрашивают, только честно, тебе хватит сил уйти? Я сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если я не смогу петь, зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы и не обвинять кого-то, а просто сказать себе — все, спасибо», — рассказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Что известно о планах Владимира Соловьева на замок Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий, который утверждает, что приобрел бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь, заявил NEWS.ru, что журналист Владимир Соловьев якобы выразил готовность читать лекции в его «частной тюрьме для иностранных агентов».

«Сегодня общался с Владимиром Соловьевым, он готов приезжать в тюрьму для иноагентов в деревне Грязь и читать лекции заключенным. Получил от него твердое согласие. Также его канал „Соловьев LIVE“ будет круглосуточно вещать в камерах!» — заявил шоумен.

Стас Барецкий ранее сообщил, что планирует открыть частную тюрьму для иностранных агентов в бывшем особняке Пугачевой и Галкина. По задумке шоумена, знаменитости, получившие этот статус, будут петь песни, ставить спектакли, читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности. По его словам, таким образом удастся перевоспитать артистов.

Как Алла Пугачева навредила Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Аллы Пугачевой никогда не было совести, якобы она получала баснословные гонорары и «уничтожала» других артистов. По его словам, однажды Примадонна помешала выступлению певицы Валерии, которую пригласили выступить на концерте «Фабрики звезд».

«Пугачева вдруг отрезала: „Я не хочу, чтобы Валерия сегодня выходила на сцену“», — вспомнил продюсер в эфире программы Ломовка LIVE.

Иосиф Пригожин считает, что музыкальные критики и журналисты слишком сильно восхищались Пугачевой, но она всем этим пренебрегла. Продюсер сравнил поведение Примадонны с человеком, которого в гостях накормили супом, а он в ответ его грубо раскритиковал.

«Ей постелили дорожку, вылизали ее, подарили любовь, а она всем этим пренебрегла. Артист такого масштаба не может вот так плюнуть в общество», — добавил он.

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