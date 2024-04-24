«Холоп», похудение на 20 кг, замужество: как живет актриса Софья Зайка

Фото: Централ Партнершип

Актриса Софья Зайка в фильме «Холоп-2»

Актриса Софья Зайка известна благодаря картинам «Фитнес», «Холоп» и «Чебурашка». В каких проектах она задействована сейчас, за кого артистка вышла замуж?

Чем известна Зайка

Софья Зайка родилась 24 января 1994 года в Новосибирске. В 2015 году окончила Новосибирский государственный театральный институт по специальности «актриса драматического театра и кино».

Зайка — ее настоящая фамилия. Она украинского происхождения — оба прадеда артистки родом оттуда.

Работала моделью Plus Size.

В кино Зайка дебютировала в 2014 году в сериале «Практика». Также артистка снималась в картинах «Тайны госпожи Кирсановой», «Фото на память», «Домашний арест», «Фитнес», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Холоп», «Полярный», «Тонкие материи», «Чебурашка», «Дикие предки» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 22 работы.

«Я считаю, актер должен и играть в театре, и сниматься в кино. Это такой тренинг, когда ты ныряешь из кадра на сцену. Профессия одна, но методы существования разные. Бывает, те, кто хорошо играет в театре, плохо играют в кино, и наоборот. Когда актер хорош и там и там, реализует себя в больших масштабах — это максимальное познание профессии», — считает актриса.

Летом 2023 года Зайка вышла замуж за звукорежиссера из Ярославля Михаила Серебрякова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Софья Зайка

Как Зайке удалось похудеть

Ради сериала «Фитнес» Софья Зайка похудела на 20 килограммов. Однако спустя время снова набрала вес.

«Меня ничто не стимулирует худеть так, как профессия. Во время съемок в „Фитнесе“ мне дали полгода, чтобы скинуть 20 килограммов. В итоге за три месяца я от них избавилась. После съемок приехала домой и набрала 10. Жалею, занимаюсь самоедством, бью себя по рукам, когда они тянутся к холодильнику? Нет. Надо будет для роли — без проблем сброшу. А мужу во мне все нравится. Мнение других мужчин меня не интересует», — рассказывала она.

Актриса рассказывала, что похудеть ей помогли ежедневные тренировки, а также диета с дефицитом калорий.

«Был массаж, каждодневные тренировки, диета с дефицитом калорий — и в итоге у меня получилось. Весь второй сезон я ела всего 1000 калорий в день — мне привозили четыре контейнера с приготовленной едой, и так я держалась», — вспоминала Зайка.

Чем сейчас занимается Зайка

Софья Зайка продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановке «Счастье у каждого свое».

В 2023 году артистка снялась в картинах «Холоп 2», «Поехавшая», «Как друзья Захара женили», «Абонемент на расследование. Опасные желания», «Абонемент на расследование. Ночной гость» и «Смешная история».

В 2025 году также должен выйти фильм «Финист. Первый богатырь» с ее участием.

«И кино, и театр необходимы, это разные прелести. В театре ты существуешь здесь и сейчас, получаешь в моменте ответную реакцию зрителя, чувствуешь эмоции. В кино тоже играешь здесь и сейчас, а обратную реакцию получаешь после выхода картины. Профессия одна, а манера существования отличается. То, что в театре будет недобор, в кино может быть перебор — я про эмоции. С опытом нарабатывается, камера и сцена — разные вещи. Мне важно и то, и другое», — признавалась Зайка.

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