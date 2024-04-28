Стас Михайлов признался, каким человеком он считает Пугачеву Стас Михайлов считает, что Алла Пугачева — великий человек

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Стас Михайлов

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева является великим человеком, заявил певец и композитор, народный артист РФ Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта «55», передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены.

Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошел даже рядом. То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь. <...> Иногда у меня спрашивают, только честно, тебе хватит сил уйти? Я сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если я не смогу петь, зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы, и не обвинять кого-то, а просто сказать себе — все, спасибо, — подчеркнул исполнитель.

Михайлов также подчеркнул, что никогда через прессу не давал оценку кому-либо из коллег, публично не говоря о них ничего плохого.

В марте Михайлов выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно. Пугачева 6 марта опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. По мнению певицы, уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию. Она также предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».