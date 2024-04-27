Орден от Путина, ссоры со звездами, смерть брата: как живет юбиляр Михайлов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Стаса Михайлова, который 27 апреля отмечает юбилей. Какой орден получил артист, что известно о смерти его брата?

За что Путин наградил Михайлова

Путин подписал указ о награждении исполнителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность». Михайлову 27 апреля исполняется 55 лет.

Стас Михайлов в 2010 году получил звание заслуженного артиста РФ, в 2022 году — звание народного. В марте 2022 года артисту запретили въезд в Латвию в связи с его поддержкой военной операции, в октябре того же года он попал в санкционные списки Украины. На президентских выборах 2024 года Стас Михайлов был доверенным лицом Владимира Путина.

Среди многочисленных хитов музыканта слушатели особенно любят такие песни, как «Все для тебя», «Живой» и «Там, где ты». Композиция «Все для тебя», выпущенная в 2008 году, стала настоящим гимном влюбленных, а хит 2004 года «Живой» отражает глубокие эмоциональные переживания, характерные для стиля Михайлова. Песня «Там, где ты» — это лирическая композиция, которая была хорошо принята публикой за ее искренность и мелодичность. Эти песни не только популярны среди поклонников, но и активно ротируются на радиостанциях.

Что известно о конфликте певца с Лепсом

Певец Григорий Лепс признался, что никогда не конкурировал с коллегой по сцене Стасом Михайловым. В эфире передачи Comedy Club на ТНТ артист отметил, что у них были разные взгляды на жизнь, однако конфликтов из-за этого не возникало. До этого многие СМИ в течение нескольких лет писали, что звезды российского шоу-бизнеса соперничали друг с другом.

«Все было хорошо. У Стаса были свои ценности, у меня свои цены. Мы никогда не конкурировали», — сказал Лепс.

Михайлов в свою очередь подчеркнул, что у него и Лепса был непростой жизненный путь. По словам артиста, даже случались моменты, когда не хватало денег на еду. Михайлов признался, что считает Лепса старшим братом, который умеет петь и правильно жить.

«У него жизненный путь и у меня очень непростой. Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико. Он был первый, кто приехал в Москву, я пошел чуть позже за ним. И Гриша, я считаю, удивительный человек. Я его считаю старшим братом», — высказался Михайлов.

Фото: NEWS.ru

Почему поссорились Михайлов и Пугачева

В марте Михайлов, комментируя первую за пять лет песню Пугачевой, заявил, что не будет слушать творчество исполнительницы. По мнению народного артиста России, в нынешнее время некорректно говорить о людях, которые негативно высказываются в адрес соотечественников или Родины.

Певец выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал Михайлов.

Пугачева 6 марта опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — заявила она.

По мнению певицы, уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию. Она также предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Михайлов рассказал о смерти брата

На пресс-конференции, приуроченной к его юбилею, шансонье рассказал, что не любит город Сочи, поскольку потерял там брата. Он отметил, что гибель родственника стала самым сложным моментом в жизни.

«Я потерял там брата. Я не особо люблю этот город, говорю честно. Смотрите, вы все здесь взрослые люди, кто сидит напротив меня. Вы любите там, где вам было плохо? Я только приземляюсь в Сочи — у меня могила брата сразу, у меня это подсознательно. Я прилетаю, поддерживаю маму с папой, для меня это самое важное. Пока они живы, я приезжаю, но я не чувствую там того, что у меня было до этого», — сказал Михайлов.

Также артист вспомнил о разговоре с братом, который состоялся после возвращения музыканта из армии. Как сообщил Михайлов, раньше он никогда не делился этим случаем.

«У меня был момент... 1989 год, я пришел из армии, мы с братом стоим на балконе общежития, и смотрю я вот так с ним вдаль, мы стоим, разговариваем. Он говорит: „Братан, сейчас мы с тобой купим машину и поедем по всем родственникам“. Проходит неделя или не знаю, сколько дней, и брата у меня не стало. Наверное, имея столько родственников, у меня был один любимый человек. Любить можно людей, а город...» — вспомнил артист.

Музыкант был очень близок с братом Валерием. Стас младше его на семь лет. Брат показал ему первые гитарные аккорды. Артист тоже захотел стать летчиком. Он поступил в Минское училище гражданской авиации. Однако все его дальнейшие планы на жизнь перечеркнула трагедия. Валерий работал бортинженером вертолета. В 1989 году машина разбилась недалеко от Красной Поляны. На высоте 2200 метров «рассыпалась шестеренка редуктора», пояснил Стас. Его брату было 27 лет.

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