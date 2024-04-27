«У Стаса свои ценности»: Лепс раскрыл правду о конфликте с Михайловым Лепс опроверг информацию о конкуренции с Михайловым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс признался, что никогда не конкурировал с коллегой по сцене Стасом Михайловым. В эфире передачи Comedy Club на ТНТ артист отметил, что у них были разные взгляды на жизнь, однако конфликтов из-за этого не возникало. До этого многие СМИ в течение нескольких лет писали, что звезды российского шоу-бизнеса соперничали друг с другом.

Все было хорошо. У Стаса были свои ценности, у меня свои цены. Мы никогда не конкурировали, — сказал Лепс.

Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что у него и Лепса был непростой жизненный путь. По словам артиста, даже случались моменты, когда не хватало денег на еду. Михайлов признался, что считает Лепса старшим братом, который умеет петь и правильно жить.

У него жизненный путь и у меня очень непростой. Вот сейчас можно смеяться, но было, когда ни ему, ни мне не было что поесть даже. Сейчас это звучит дико. Он был первый, кто приехал в Москву, я пошел чуть позже за ним. И Гриша, я считаю, удивительный человек. Я его считаю старшим братом, — высказался Михайлов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михайлова с 55-летием и отметил его вклад в укрепление культурных связей между народами стран. По словам главы государства, благодаря таланту, трудолюбию и обаянию артист занял достойное место среди звезд эстрады. Лукашенко отметил, что неповторимая манера исполнения Михайлова покорила сердца миллионов его поклонников.