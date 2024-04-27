Лукашенко назвал артиста, который связал народы Белоруссии и России Лукашенко отметил вклад Стаса Михайлова в укрепление связи России и Белоруссии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил певца и народного артиста России Стаса Михайлова с 55-летием и отметил его вклад в укрепление культурных связей между народами стран. Заявление распространила пресс-служба белорусского лидера. По словам Лукашенко, благодаря таланту, трудолюбию и обаянию артист занял достойное место среди звезд эстрады.

Ваша неповторимая манера исполнения, отличающаяся особой искренностью и глубиной чувств, покорила сердца миллионов поклонников. На белорусской земле Вас ценят как замечательного артиста, который вносит большой вклад в укрепление культурных связей между братскими народами Беларуси и России, — сказано в публикации.

Ранее Стас Михайлов на пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, призвал кайфовать от того, что уже есть в жизни. Также он считает, что все, что нужно для счастья, уже дано людям Богом.

Михайлов родился 27 апреля 1969 года в Сочи. Исполнитель прославился в 2004 году благодаря песне «Без тебя». К 2023 году в копилке артиста были 10 наград «Шансон года» и восемь «Золотых Граммофонов». В 2011 году Михайлову присвоили звание заслуженного артиста России, а в апреле 2022-го — народного артиста.