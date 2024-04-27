Путин наградил юбиляра Михайлова почетным орденом Путин наградил певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Стаса Михайлова, который 27 апреля отмечает юбилей, орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ, он опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность», говорится в документе.

Михайлову 27 апреля исполняется 55 лет. Ранее в Челябинске и Екатеринбурге перенесли его юбилейные концерты. Причины отмены выступлений не раскрывались.

Ранее Михайлов заявил, что пропадал из медиаполя, поскольку появляться в нем без повода — неинтересно. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, он также отметил, что для него общение со зрителями и слушателями является очень важным, поэтому праздничный концерт пройдет «без рамок и границ».

Артист также рассказал, что не чувствует себя звездой. Певец вспомнил слова народного артиста СССР Владимира Этуша, который сказал ему, что сцена — не место для подобного тщеславия.

Он также сообщил, что отказался от американской визы. Певец объяснил, что в текущей обстановке и при существующих западных ценностях он не хочет ездить в США. При этом музыкант добавил, что не хочет учить английский язык и считает, что все должны говорить по-русски. Исполнитель выразил уверенность, что россияне должны гордиться своей страной. По его словам, скоро в РФ будут проситься абсолютно все, в том числе уехавшие знаменитости.