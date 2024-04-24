«Учитесь говорить по-русски»: Михайлов раскрыл отношение к Западу Михайлов признался, что отказался от американской визы и концертов в США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Стас Михайлов на творческой встрече по случаю 55-летия признался, что отказался от американской визы. Певец объяснил, что в текущей обстановке и при существующих западных ценностях он не хочет ездить в США. При этом музыкант добавил, что не хочет учить английский язык и считает, что все должны говорить по-русски, передает корреспондент NEWS.ru.

Я отказался от визы американской, больше не хочу иметь ее. Раньше я ездил, пел. Не то что людей там не люблю, там и русскоязычное население, я просто не хочу, мне неинтересно там. Не хочу учить английский, учитесь говорить по-русски все, — заявил Михайлов.

Исполнитель выразил уверенность, что россияне должны гордиться своей страной. По его словам, скоро в РФ будут проситься абсолютно все, в том числе уехавшие знаменитости.

Сюда будут проситься, не за горами, чуть-чуть надо подождать, на коленях будут стоять перед страной, в которой так комфортно жить. Посмотрите, у нас есть здесь все. Много где я был, весь мир объехал, — добавил певец.

На встрече Михайлов также объяснил, что пропадал из медиаполя, поскольку появляться в нем без повода — неинтересно. Он отметил, что для него общение со зрителями и слушателями является очень важным, поэтому концерт по случаю юбилея пройдет «без рамок и границ».