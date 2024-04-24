Стас Михайлов словами Этуша ответил на вопрос о звездности Стас Михайлов заявил, что не чувствует себя звездой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Стас Михайлов на творческой встрече по случаю 55-летия рассказал, что не чувствует себя звездой. Певец также вспомнил слова народного артиста СССР Владимира Этуша, который сказал ему, что сцена — не место для подобного тщеславия, передает корреспондент NEWS.ru.

Артист, когда выходит на сцену, не должен петь песни, которые нравятся ему. Он должен петь песни, которые просят люди. Сцена — это место, где ты себя отдаешь и берешь. Как мне сказал покойный Этуш, это место, где мы себя не чувствуем звездами. <...> Артист, когда выходит после концерта, он чуть живой, если правильно работаешь, по-настоящему, — уточнил Михайлов.

Ранее он сообщил, что отказался от американской визы. Певец объяснил, что в текущей обстановке и при существующих западных ценностях он не хочет ездить в США. При этом музыкант добавил, что не хочет учить английский язык и считает, что все должны говорить по-русски. Исполнитель выразил уверенность, что россияне должны гордиться своей страной. По его словам, скоро в РФ будут проситься абсолютно все, в том числе уехавшие знаменитости.

Вместе с тем артист рассказал, что, будучи в Нью-Йорке, сочинил несколько композиций. Одной из них стала песня про русских солдат.