Стало известно об отмене концерта Стаса Михайлова в Челябинске Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли на 22 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

В Челябинске отменили большой юбилейный концерт российского эстрадного певца Стаса Михайлова, запланированный на 4 апреля, сообщается на официальном сайте концертной площадки «МТС Live Холл». Мероприятие перенесли на 22 мая.

Все купленные билеты действительны на новую дату. Михайлов должен был выступить в Челябинске в рамках тура, посвященного 55-летнему юбилею.

Это второй концерт Михайлова, дата которого была изменена. Ранее стало известно о переносе его выступления, запланированного в Екатеринбурге на 6 апреля. Оно состоится 21 мая.

Ранее стало известно, что российские звезды записали альбом с песнями Муслима Магомаева в помощь жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Участие в записи альбома под названием «Голос мой услышь» приняли Валерия, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Ваня Дмитриенко и другие артисты.

До этого Стас Михайлов пожелал здоровья Алле Пугачевой после вопроса корреспондента Zvezdanews о видеообращении певицы к нему. Речь идет о заявлении Примадонны, в котором она отметила, что «нормальные люди» в Россию не возвращаются. Она также посоветовала Михайлову зарабатывать в РФ, пока «есть возможность».