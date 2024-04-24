Стас Михайлов объяснил, почему долго не появлялся в медиаполе Михайлов: появляться в медиаполе без повода — неинтересно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов заявил, что пропадал из медиаполя, поскольку появляться в нем без повода — неинтересно. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, он также отметил, что для него общение со зрителями и слушателями является очень важным, поэтому праздничный концерт пройдет «без рамок и границ», передает корреспондент NEWS.ru.

У нас есть вещи, которые называются знаковыми. Просто так появляться в пространстве без повода — это неинтересно. Сейчас хотел бы сказать, фактически 55 лет уже — небольшое событие, но оно есть. Первое, что я хочу сказать: это жизнь — она очень короткая, она ограничена у каждого по-разному, в моем случае я понимаю, что за эти годы я сделал, ну скажем, 200 песен, но это не самое важное. Общение с людьми, его никто не отменял, и оно для меня самое главное, — сказал шансонье.

По словам исполнителя, он мечтал о концерте, на котором можно пообщаться с гостями. Михайлов добавил, что написанные песни и альбомы сделаны для людей. Он отметил, что сцена для него — это место, где артисты «себя отдают».

Сейчас хочу сделать концерт, юбилей свой, именно концерт, о котором всегда мечтал, это будет общение со зрителем без этой границы, без этих рамок, без всего: вот люди и я... Если это получится, то мы это сделаем, — подчеркнул Михайлов.

Ранее певец Денис Майданов на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024», обсуждая награду коллеги — Стаса Михайлова, отметил, что всегда найдутся желающие на любой успех поставить кляксу. Он предложил не осуждать чужую победу, заслуженную большим трудом.