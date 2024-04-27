Найден западный двойник Стаса Михайлова Музкритик Бабичев: Стаса Михайлова можно сравнить с Томом Джонсом

Западным двойником российского певца Стаса Михайлова можно назвать исполнителя Тома Джонса, рассказал в беседе с NEWS.RU музыкальный критик Евгений Бабичев. Однако по словам Бабичева, на Западе такую музыку, как делает Стас Михайлов, вообще не слушают.

Когда я думаю, с кем из западных исполнителей можно сравнить Стаса Михайлова, то на ум приходят песни «Delilah», «Sex bomb», это что-то очень близко. Том Джонс, конечно, не шансон. Но это творчество, которые близко женщинам в Америке и во всем мире, — сказал эксперт.

Ранее российский певец Григорий Лепс признался, что никогда не конкурировал с коллегой по сцене Стасом Михайловым. Артист отметил, что у них были разные взгляды на жизнь, однако конфликтов из-за этого не возникало. До этого многие СМИ в течение нескольких лет писали, что звезды российского шоу-бизнеса соперничали друг с другом.

Стас Михайлов на пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, призвал кайфовать от того, что уже есть в жизни. Также он считает, что все, что нужно для счастья, уже дано людям Богом.

Также ранее Стас Михайлов заявил, что ему важно ежедневно слышать голос своих детей, он не может прожить без этого ни дня. Артист подчеркнул, что это очень ценно.