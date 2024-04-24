Михайлов рассказал, что считает самым большим счастьем в жизни Михайлом призвал людей кайфовать от того, что уже есть в их жизни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов на пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, призвал кайфовать от того, что уже есть в жизни. Также он считает, что все, что нужно для счастья, уже дано людям Богом, передает корреспондент NEWS.ru.

Нужно быть довольным от того, что у тебя есть, а не от того, что тебе постоянно хочется. Если ты не найдешь эту гармонию, тебя разорвет, любого человека разорвет. Все время: «Тот больше зарабатывает, у того лучше». Живите, кайфуйте от того, что есть. Дышать можешь, ходить, руки ноги двигаются — это самое большое счастье. Все у тебя есть от Бога, — подчеркнул артист.

Ранее Стас Михайлов заявил, что ему важно ежедневно слышать голос своих детей, он не может прожить без этого ни дня. Артист подчеркнул, что это очень ценно. Кроме того, Михайлов рассказал, что не чувствует себя звездой. Певец также вспомнил слова народного артиста СССР Владимира Этуша, который сказал ему, что сцена не место для подобного тщеславия.

До этого певец Денис Майданов на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024», обсуждая награду коллеги — Стаса Михайлова, отметил, что всегда найдутся желающие на любой успех поставить кляксу. Он предложил не осуждать чужую победу, заслуженную большим трудом.