Стас Михайлов раскрыл, без чего не может прожить ни дня Стас Михайлов рассказал, что ни дня не может прожить без голоса своих детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов заявил, что ему важно ежедневно слышать голос своих детей, он не может прожить без этого ни дня. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, артист подчеркнул, что это очень ценно, передает корреспондент NEWS.ru.

Сейчас я не смог бы прожить ни дня, если я не могу услышать голос своих детей. Для меня это очень важно. Я дядька уже такой пожилой, но для меня это важно. Это ценность, когда детки рядом со мной, — сказал шансонье.

Ранее Михайлов рассказал, что не чувствует себя звездой. Певец также вспомнил слова народного артиста СССР Владимира Этуша, который сказал ему, что сцена — не место для подобного тщеславия.

Кроме того на пресс-конференции Михайлов сообщил, что отказался от американской визы. Певец объяснил, что в текущей обстановке и при существующих западных ценностях он не хочет ездить в Соединенные Штаты. При этом музыкант добавил, что не хочет учить английский язык и считает, что все должны говорить по-русски. Исполнитель выразил уверенность, что россияне должны гордиться своей страной. По его словам, скоро в РФ будут проситься абсолютно все, в том числе уехавшие знаменитости.