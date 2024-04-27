Родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли они сыном Родители Стаса Михайлова признались, что гордятся своим сыном

Владимир и Людмила Михайловы, родители российского эстрадного певца Стаса Михайлова, перед юбилейным концертом их сына на площадке «Live Арена» в Москве признались, что гордятся им. По их словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, благодаря этому они и живут.

Конечно гордимся. Он у нас замечательный. Благодаря этому и живем, — сказали родители артиста.

Людмила Михайлова добавила, что гордится им прежде всего не как артистом, а как сыном. По ее словам, он замечательный и очень хороший.

Президент России Владимир Путин ранее наградил Михайлова, который 27 апреля отмечает юбилей, орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Глава государства подписал соответствующий указ. Из него следует, что награда присуждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность», говорится в документе.

Михайлову 27 апреля исполняется 55 лет. Ранее в Челябинске и Екатеринбурге перенесли его юбилейные концерты. Причины отмены выступлений не раскрывались.

Артист заявил, что пропадал из медиаполя, поскольку появляться в нем без повода неинтересно. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, певец отметил, что для него общение со зрителями и слушателями является очень важным, поэтому праздничный концерт пройдет «без рамок и границ».