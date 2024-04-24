Крым, санкции Украины, бездетность: как живет актриса Марина Коняшкина

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Марина Коняшкина и Максим Матвеев

Актриса Марина Коняшкина снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее личной жизни, какой проект с участием артистки выйдет в скором времени?

Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. В 2007 году окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

В кино Коняшкина дебютировала в 2005 году в ленте «Глубокое течение». Также артистка снималась в картинах «Искушение», «Барвиха», «Александра», «Метод Лавровой», «Средство от смерти», «Билет на двоих», «Черные кошки», «Ловушка», «Пока живу, люблю», «Крестный», «Питер-Москва», «Завтрак в постель», «Училка», «Союз спасения», «Черная лестница», «Чужая сестра», «ЗАГС» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 70 работ.

«В детстве я слыла „гадким утенком“… Всегда найдутся те, кто будет с удовольствием рассказывать вам о том, что с вами что-то не так. Но знайте, это не так!» — говорила Коняшкина.

Артистка также рассказывала, над ней издевались из-за «лошадиной» фамилии, но в итоге именно благодаря ей она прославилась.

«Сколько слез было пролито в школе. Еще и „добрая“ учительница русской литературы устроила пересказ рассказа. Ну вы понимаете, что это было! Я сидела, потела и придумывала план, как они все будут гордиться моей фамилией. Но сколько раз, даже в МХТ, мне говорили, что нужно брать псевдоним», — вспоминала она.

Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина не замужем. Детей у 38-летней актрисы тоже нет.

«Я никогда и ничего не успеваю из-за сложного рабочего графика. Наверное, еще не пришло то время, когда мне нужно выходить замуж, заниматься семьей, рожать детей. Тем не менее я очень хочу стать заботливой женой и прекрасной мамой. Сейчас я занята карьерой, а потом главным вопросом в моей биографии станут дети и муж», — объясняла она.

Почему Коняшкиной запретили въезжать на Украину

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских фильмов. Но после работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей закрыли въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — комментировала Коняшкина.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Музей» и «Наши женщины».

В 2022 году актриса снялась в картинах «Чебурашка», «Союз спасения. Время гнева», «Когда закончится февраль», «Ча-ча-ча» и «Последний шанс».

В скором времени также должен выйти сериал «Анка с Молдованки. 5 лет спустя» с ее участием.

«У меня нет никакой особой техники. Я против техники, когда актер может заплакать в любой момент, независимо от контекста. Вообще плакать должен зритель. Мы все время смещаем акценты. И многим кажется, что количеством слез измеряется талант. Но это не так. Если меня история трогает, то, конечно, у меня возникают чувства, и я легко могу заплакать. Если нет, я не буду фальшивить. Я найду другие краски. Вообще заплакать — самое простое. Человек плачет тогда, когда смирился, принял обстоятельства. А если мы говорим о настоящей боли, о трагедии, то, знаете, обычно говорят — поплачь, поплачь, будет легче. А не получается... Понимаете?» — говорила Коняшкина.

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