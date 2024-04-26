Барецкий решил открыть частную тюрьму для иноагентов в особняке Пугачевой

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной Грязи, сообщил NEWS.ru, что хочет открыть там частную тюрьму для иностранных агентов. По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Он отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание.

Барецкий отметил, что помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы. По его словам, в здании много длинных коридоров, а по бокам расположены комнаты.

Не знаю, для чего Алла Борисовна [Пугачева] это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов. Там очень большие помещения, подвалы, позволяют делать тюрьму. У нас же есть частная армия, почему бы не быть частной тюрьме? — предположил он.

Шоумен предложил организовать небольшой театр с концертной площадкой, где артисты-иноагенты смогут ставить спектакли и петь песни. Кроме того, по задумке Барецкого, «заключенные» будут читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности. Барецкий объяснил, что такая «тюрьма» освободит государство от необходимости обеспечивать иноагентов за свой счет.

Они же все равно делать ничего не будут, только ныть, писать жалобы и просить добавки. А у нас как бы заниматься творчеством — и пожалуйста. Только патриотическим. Хоть кино снимайте. Естественно, под охраной, — отметил он.

По мнению шоумена, все творческие люди являются «немного нездоровыми». Чтобы исключить эксцессы, он предложил поместить «заключенных» под наблюдение военизированной охраны.

Будут присматривать за ними. Полностью тюрьма, будет выгул, специально отведенная территория, — пояснил шоумен.

Жители деревни Грязь Одинцовского района, где находится замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, ранее позитивно отреагировали на новость, что его купил Стас Барецкий. Они поздравили шоумена с покупкой.