В «Русском Радио» объяснили, почему не поставят в эфир «Би-2» и Пугачеву Директор «Русского Радио» Медников заявил, что не поставил бы в эфир «Би-2»

В обществе изменилось отношение к звездам, их личные взгляды теперь имеют для аудитории большое значение, поделился мнением с РБК Дмитрий Медников, глава Русской медиагруппы («Русское Радио», Monte Carlo, Maximum). Он отметил, что не стал бы ставить в эфир песни российской рок-группы «Би-2» и певицы Аллы Пугачевой, отметив, что теперь артисты должны соответствовать ожиданиям общества.

Если существует явное несогласие между обществом и артистом, мы, очевидно, такого артиста в эфир не поставим. А сейчас достаточно понятно, каким образом можно проследить согласие или несогласие на уровне подавляющего большинства аудитории. С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир «Би-2», даже если бы у нас была станция русского рока. Медиа не должно биться против общественных интересов, — сказал он.

Объясняя отсутствие в эфире композиций певицы Аллы Пугачевой, Медников заявил, что она не ротируется на радио уже три-четыре года. По его словам, мерилом успеха для радиостанции прежде всего является статистика. Он отметил, что сейчас, чтобы оставаться звездой, недостаточно одного таланта. Теперь артист должен транслировать посылы, распространенные в обществе, и соответствовать его ожиданиям, добавил он.

С мнением Медникова согласился глава «ГПМ Радио» («Авторадио», Energy, «Юмор FM») Вадим Терещук. Он подтвердил, что решение не пускать в эфир артистов, выразивших несогласие с текущей геополитической обстановкой, является осознанным.

Если какой-то артист высказывается плохо о моей стране, конечно, я не буду ставить его в эфир. Артисту платят деньги не за популистские высказывания, а за творчество. Имеет он право высказаться? Да. Но и аудитория имеет право на реакцию, — сказал он.

О негативной реакции аудитории на музыку артистов, которые выступают против текущего положения дел, также сообщил глава Европейской медиагруппы («Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и другие станции) Роман Емельянов. Он отметил, что какие-то артисты действительно покинули эфир, но это решение нельзя назвать просто политическим.

Просто аудитории они перестали быть интересны, а их музыка стала вызывать негативные эмоции, — объяснил он.

Ранее глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии Майе Санду и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.