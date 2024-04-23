Участники «Би-2» попросили гражданство граничащей с Украиной страны Власти Молдавии сообщили, что участники «Би-2» попросили гражданство страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник)

Некоторые музыканты рок-группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Молдавии, сообщил в Telegram-канале глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел. Он отметил, что республика готова помогать всем, кто «выступает за мир».

Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова. Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы — гостеприимный народ. <...> И мы будем помогать всем, кто выступает за мир — и кого за это преследуют, — написал Бэлуцел.

Он добавил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии Майе Санду и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.

Ранее Лева Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что сейчас музыкальный коллектив «Би-2» находится в состоянии банкротства. При этом он выразил уверенность, что в этом положении они оказались ненадолго.

До этого группа съездила на гастроли по миру. Фронтмен признался, что теперь на карте коллектива присутствуют красные, нейтральные и зеленые зоны — они основаны на наблюдениях за тем, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.