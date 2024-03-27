Лева из «Би-2» признался в банкротстве Лева Бортник: «Би-2» являются банкротами в данный момент

Фото: АГН «Москва»

Участник группы «Би-2» Лева (Игорь Бортник)

Лева Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в комментарии каналу Deutsche Welle (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что сейчас музыкальный коллектив «Би-2» находится в состоянии банкротства. При этом он выразил уверенность, что в этом положении они оказались ненадолго.

До этого группа съездила на гастроли по миру. Фронтмен группы признался, что теперь на карте коллектива присутствуют красные, нейтральные и зеленые зоны — они основаны на наблюдениях за тем, в каких местах коллективу дают спокойно выступать.

Ранее музыканты группы «Би-2» объяснили своим поклонникам, что четырехдневное мероприятие под названием «Каникулы с Би-2» отменяется. Фестиваль должен был состояться 24–28 апреля в Кемере, но стало известно, что группа не сможет приехать в Турцию в силу «объективных причин». Бортник выразил уверенность, что группа рано или поздно встретится со своими поклонниками. В качестве ведущих на фестиваль, который должен был пройти в отеле Marti Myra, приглашали актеров Алекса Дубаса и Максима Виторгана.

В феврале музыканты попали в неприятную ситуацию в Таиланде. Их задержали из-за нарушений миграционных правил, они въехали в страну по туристическим визам, которые не дают права на платные выступления. Суд приговорил их к штрафу и депортации.