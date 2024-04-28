Филипп Киркоров: последние новости 28 апреля, вечеринка Чеботиной, штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров появился на дне рождении Люси Чеботиной. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, за что его оштрафовали?

Какое желание загадал Киркоров

Филипп Киркоров посетил день рождения певицы Люси Чеботиной. Поп-король загадал желание вместе с именинницей: она попросила любви, а он — «Грэмми» и «Оскар».

«Я загадываю „Оскар“ как максимум, „Грэмми“ — как минимум», — заявил Киркоров.

Артист также дал Чеботиной титулы «Суперзвезда» и «Дива» и подчеркнул заслуги ее мамы, которая является ее директором.

Как Киркоров отметит свой день рождения

30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 57 лет. Музыкант заявил, что не планирует устраивать пышный праздник, так как для него день рождения является невеселым событием: 30 лет назад в этот день умерла его мама.

«Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней после трагедии в „Крокусе“. Поэтому повода особо для веселья нет», — объяснил он на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ, передает корреспондент NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие наушники выпустил Киркоров

Филипп Киркоров выпустил беспроводные наушники, которые поставляют в кейсе, похожем на губную помаду. При открытии коробки с наушниками начинает играть песня Киркорова «Дива».

Согласно описанию товара на маркетплейсе, гаджет стоит 4,6 тысячи рублей.

«Киркоров сделал свой мерч аксессуаров для телефона. Наушники в виде помады. Теперь в стране помады не Шанель, а Филипыч», — рассказал в своем Telegram-канале журналист Олег Пилягин.

При подключении наушников к телефону пользователь услышит фразу: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров». Кроме того, гаджет может работать без подзарядки в течение пяти часов.

За что оштрафовали Киркорова

Пресс-служба судов общей юрисдикции столицы сообщила, что мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за неуплату другого штрафа. Поп-короля признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

«Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа — шесть тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

По данным газеты «Известия», речь идет об инциденте, который произошел 10 марта 2022 года. Тогда музыканта оштрафовали на три тысячи рублей за неправильную парковку. Киркоров его не оплатил.

Зачем Киркоров делает пластические операции

Филипп Киркоров признался, что делает пластические операции, чтобы «не терять товарный вид». Артист отметил, что в его возрасте необходимо следить за телом и внешностью.

«Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу. Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид», — сказал он на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ.

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