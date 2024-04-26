Суд оштрафовал Киркорова Киркоров оштрафован на шесть тысяч рублей за неоплаченный штраф за парковку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал певца Филиппа Киркорова на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Артиста признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

Суд принял решение назначить наказание в виде административного штрафа в размере шести тысяч рублей — в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа. Как пишет газета «Известия», речь идет об инциденте, который произошел 10 марта 2022 года. Тогда Киркорова оштрафовали за неправильную парковку. Ему был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Артист его не оплатил.

Ранее Киркоров в разговоре с журналистами рассказал, что делает пластические операции, чтобы «не терять товарный вид». Артист отметил, что в его возрасте необходимо следить за телом и внешностью. По словам Киркорова, день своего рождения 30 апреля он проведет без камер и пожелает себе только здоровья.

До этого артист заявил, что не хочет пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, кроме того, в этом году 30 апреля попадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе».