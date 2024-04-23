«Невеселый праздник»: Киркоров поделился планами на 57-й день рождения Киркоров рассказал, что отпразднует 57-й день рождения скромно и без камер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров со спутницей

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что не планирует пышного праздника на свой 57-й день рождения. На гала-ужине Премии МУЗ-ТВ артист признался, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, передает корреспондент NEWS.ru.

Это не очень веселый праздник, в этот день у меня умерла мама. Как раз в этом году годовщина — 30 лет, как не стало мамы, поэтому праздника так особо никогда не получалось у меня, я его искусственно всегда создавал какими-то презентациями, событиями, концертами. <...> Еще в этом году 30 апреля попадает на такую печальную дату — 40 дней [после] трагедии в «Крокусе». Поэтому повода особо для веселья нет, — сказал певец.

Однако, признался Киркоров, он все же соберет самых близких друзей и семью, чтобы отметить день рождения. Артист сказал, что в этот день поднимет бокал за здоровье отца и свое, а также помянет тех, кто ушел из жизни. Киркоров добавил, что хотел бы провести вечер без камер, публичности и без внимания извне, но «с теплом изнутри».

Ранее Киркоров заявил, что готов стать ассистентом скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова во время проведения пластических операций. Исполнитель сказал, что может подавать доктору халат или скальпель, отметив, что у него «стерильные ручки». Артист также пошутил, что сможет зайти в правильную дверь, тем самым обыграв свои же слова, ставшие интернет-мемом, о «не той двери» — на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.