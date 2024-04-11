Киркоров нашел путь в «правильную дверь» Киркоров заявил о готовности стать ассистентом хирурга Хайдарова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в эфире шоу Super «Директ» признался, что готов стать ассистентом скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова во время проведения пластических операций. Исполнитель заявил, что может подавать доктору халат или скальпель, а также отметил, что у него «стерильные ручки». Он также вспомнил свои слова, ставшие интернет-шуткой, что «зашел не в ту дверь» — на «голую» вечеринку.

Халат я буду подавать и инструменты, у меня ручки стерильные. Если что, я войду в правильную дверь, в твою клинику и начну, так скажем, готовить свою вторую профессию после 50 лет, — с улыбкой сообщил Киркоров.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов призвал взять ситуацию с клиникой Хайдарова под контроль. Он отметил, что к этому должны подключиться и правоохранительные органы. По словам сенатора, ситуация нуждается в пристальном внимании, в том числе из-за процветания рынка серой косметологии. Гибатдинов отметил, что в Сети стало очень много сообщений о «хирургах-мясниках», которые не имеют должного образования и понимания профессии. По его словам, ситуация должна находиться под контролем.

До этого сообщалось, что на клинику Тимура Хайдарова IQ Plastique подали в суд. Заявителем стало столичное управление Росздравнадзора, которое требует привлечь компанию к административной ответственности. Перед этим Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.