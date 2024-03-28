В Совфеде потребовали разобраться в скандальном деле клиники Хайдарова Сенатор Гибатдинов призвал взять ситуацию с клиникой Хайдарова под контроль

Фото: zsuo.ru

Айрат Гибатдинов

Сенатор Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru призвал взять ситуацию с клиникой звездного хирурга Тимура Хайдарова под контроль. Он отмечает, что к этому должны подключиться и правоохранительные органы. По словам сенатора, ситуация нуждается в пристальном внимании, в том числе из-за процветания рынка серой косметологии.

В Сети стало очень много сообщений о «хирургах-мясниках», которые не имеют должного образования и понимания профессии. Также сейчас процветает рынок серой косметологии. Все это нуждается в пристальном внимании, и мы обязаны взять ситуацию на контроль, в том числе совместно с правоохранительными органами, — сказал Гибатдинов.

Ранее Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что на клинику Тимура Хайдарова IQ Plastique подали в суд. По данным канала, заявителем стало столичное управление Росздравнадзора, которое требует привлечь компанию к административной ответственности.

До этого Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.

Тем временем сам Хайдаров требует пять миллионов рублей с президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель из-за пяти высказываний в свой адрес. В частности, женщина заявляла, что у Хайдарова поддельные дипломы и он «калечит пациентов». Сам же врач считает, что Рашель занимается его травлей в интернете.