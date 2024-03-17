Стало известно об иске Росздравнадзора к клинике Хайдарова «Светский хроник»: Росздравнадзор подал в суд на клинику Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что на клинику Тимура Хайдарова IQ Plastique подали в суд. По данным канала, заявителем стало столичное управление Росздравнадзора. Представители ведомства пока не прокомментировали данную информацию.

Канал не приводит подробностей искового требования, однако утверждается, что Росздравнадзор требует привлечь компанию Хайдарова к административной ответственности. Отмечается, что ранее Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.

В начале марта супругу Хайдарова Светлану Сильваши, находящуюся на шестом месяце беременности, госпитализировали. Сильваши попала в больницу из-за нервных потрясений, связанных со скандалом в их с мужем клинике пластической хирургии. Женщина была вынуждена лечь на сохранение, отмечает канал.

До этого после операции, проведенной в клинике Хайдарова, скончался продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов. Гаврилову провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти является заражение крови. До этого бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также на боль в области груди и живота.