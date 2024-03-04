Беременная жена хирурга Хайдарова попала в больницу Беременную жену Хайдарова Светлану Сильваши положили на сохранение

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Светлана Сильваши

Супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши, находящуюся на шестом месяце беременности, госпитализировали, пишет Telegram-канал «НЕОПРА». В сообщении говорится, что Сильваши попала в больницу из-за нервных потрясений, связанных со скандалом в их с мужем клинике пластической хирургии IQ Plastique. Женщина была вынуждена лечь на сохранение, отмечает канал.

Сильваши ждет третьего ребенка. В 2022 году у пары родилась дочь Амира. Также у женщины есть дочь София от первого брака.

Ранее сообщалось, что врачам клиники Хайдарова может грозить шесть лет колонии после смерти известного московского продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Следственный комитет проводит проверку по статье об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли смерть человека.

Родственники погибшего продюсера винят в случившемся медиков московской клиники IQ Plastique, где ему делали операцию по шунтированию желудка. Хайдаров заявил, что Гаврилова оперировал другой хирург и за время существования клиники в ней не умер ни один человек. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в отношении сотрудников медучреждения.