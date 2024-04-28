Названа стоимость наушников Киркорова в виде красной помады Киркоров начал продавать наушники в виде красной помады за 4,6 тысячи рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров выпустил беспроводные наушники в необычном дизайне. Гаджет поставляют в кейсе, который похож на помаду для губ, что продемонстрировал в своем Telegram-канале журналист Олег Пилягин. При открытии коробки с наушниками начинает играть песня Киркорова «Дива». Согласно описанию товара на маркетплейсе, стоимость гаджета составляет 4,6 тысячи рублей.

Киркоров сделал свой мерч аксессуаров для телефона. Наушники в виде помады. Теперь в стране помады не Шанель, а Филипыч, — написал Пилягин.

При подключении устройства к телефону пользователь услышит фразу: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров». Наушники могут работать без подзарядки в течение пяти часов. Вес комплекта — 579 граммов.

Ранее сообщалось, что Киркоров отремонтировал пентхаус, который получил в подарок от бывшего президента Киргизии Аскара Акаева три года назад. Певец потратил на преображение дома около 200 млн рублей. Площадь пентхауса составляет 537 квадратных метров, там есть умные унитазы и кровать с режимом невесомости. Спальня выполнена в имперском стиле: потолки окрашены в золотой цвет, присутствуют ковры и лепнина.