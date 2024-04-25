Раскрыта стоимость ремонта в пентхаусе Киркорова с «умными» унитазами KP.RU: Киркоров отремонтировал дом от экс-президента Киргизии за 200 млн рублей

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Певец Филипп Киркоров получил пентхаус в подарок экс-президента Киргизии Аскара Акаева еще три года назад, однако ремонт там прошел лишь недавно, выяснил KP.RU. По информации издания, исполнитель потратил на преображение дома порядка 200 млн рублей. Апартаменты площадью 537 квадратных метров включают, в том числе, «умные» унитазы и кровать с режимом невесомости.

Спальня в пентхаусе выполнена в «имперском стиле». Потолки там золотого цвета, также присутствуют ковры и лепнины. Кроме того, Киркоров заказал два дизайнерских черепа, инкрустированных стразами Сваровски.

Главный сюрприз был внутри кровати: она оказалась с трансформируемым основанием. Здесь есть даже функция массажа и режим невесомости. Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система «умного дома». Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются, — рассказал Киркоров.

Также обращает на себя внимание ванная артиста, кишащая техническими новинками. Так, Киркоров привез из Китая «умные» унитазы с подогревом. В обновленный пентхаус певец рассчитывает въехать в ближайшее время.

Ну а самая главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям <...> Я в пентхаусе, а они рядышком, — добавил артист.

Ранее Киркоров признался, что готов приютить Регину Тодоренко, ее мужа Влада Топалова и их двоих детей на время ремонта. Он напомнил, что у него есть гостевой домик, в котором тепло, уютно и целых восемь спален.