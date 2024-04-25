Стало известно, зачем Киркоров ложится под нож хирурга Киркоров делает пластические операции, чтобы не терять «товарный вид»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров в разговоре с журналистами на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ» рассказал, что делает пластические операции, чтобы «не терять товарный вид», пишет KP.RU. Артист отметил, что в его возрасте необходимо следить за телом и внешностью. По словам Киркорова, день своего рождения 30 апреля он проведет без камер и пожелает себе только здоровья.

Мне хотелось бы здоровья. Сейчас просыпаешься и думаешь: солнышко светит, ничего не болит, колени не скрипят, поясница не отваливается. Слава богу. Для меня вполне нормально следить за своим здоровьем, делать какие-то процедуры, чтобы не терять товарный вид, — пояснил Киркоров.

Ранее Киркоров признался, что готов приютить Регину Тодоренко, ее мужа Влада Топалова и их двоих детей на время ремонта. Он напомнил, что у него есть гостевой домик, в котором тепло, уютно и целых восемь спален.Певец поделился, что каждая комната в его гостевом домике имеет название и стиль. Так, одна посвящена Бали. Еще есть «Британия», «Франция» и «Болгария». При этом исполнитель не смог вспомнить дизайн всех восьми комнат.

Певец также признался, что не планирует пышного праздника в свой 57-й день рождения. Он пояснил, что для него это невеселое событие, так как 30 лет назад в этот день умерла его мама, кроме того, в этом году 30 апреля попадает на печальную дату — 40 дней после трагедии в «Крокусе».