Максим Галкин: последние новости 28 апреля, лекции Соловьева, споры в суде

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) повторно пробует снять с себя статус иноагента. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что происходит в его замке в подмосковной деревне Грязь?

Как Барецкий хочет организовать «тюрьму» в замке Галкина

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел особняк Максима Галкина и его жены, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, в подмосковной Грязи, рассказал о планах организовать там «тюрьму» для иноагентов.

По его задумке, звезды, получившие соответствующий статус, будут петь патриотические композиции и ставить спектакли. По словам Барецкого, помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы.

«Не знаю, для чего Алла Борисовна это делала, но, видимо, были, может, идеи на тюрьму, не знаю, может, для каких-то артистов, конкурентов. Там очень большие помещения, подвалы, позволяют делать тюрьму. У нас же есть частная армия, почему бы не быть частной тюрьме?» — сказал он NEWS.ru.

Шоумен считает, что «воспитателями» патриотизма в частной тюрьме Барецкого могут стать Ярослав Дронов (SHAMAN), Николай Расторгуев или Олег Газманов.

«Конечно, SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, „Любэ“, Газманов. Но я не знаю, согласится ли Газманов. Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны», — считает Барецкий.

Музыкант также заявил NEWS.ru, что журналист Владимир Соловьев якобы выразил готовность читать лекции в его частной «тюрьме».

«Сегодня общался с Владимиром Соловьевым, он готов приезжать в тюрьму для иноагентов в деревне Грязь и читать лекции заключенным. Получил от него твердое согласие. Также его канал „Соловьев Live“ будет круглосуточно вещать в камерах!» — добавил шоумен.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Стас Барецкий

Сможет ли Галкин оспорить статус иноагента

Максим Галкин был внесен Минюстом РФ в список иноагентов осенью 2022 года из-за критики спецоперации и резко негативных высказываний о России и российской власти.

Летом 2023 года юморист попытался снять с себя этот статус, однако не смог — Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал «нецелесообразным» удаление Галкина из списка иноагентов.

Теперь жалобу артиста должен будет рассмотреть Второй кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению адвоката Сергея Жорина, у Галкина могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в российский суд с требованием снять статус иноагента. Он отметил, что влиятельный чиновник или какое-то должностное лицо может создать дополнительные сложности комику из-за обиды.

«В данном случае Галкин реализует свои законные права. Любой гражданин РФ или заинтересованное лицо может обжаловать в соответствии с законом действие или бездействие должностных лиц, органов государственной власти и так далее. Если размышлять с точки зрения норм права, то каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится. Тогда человек может захотеть создать дополнительные сложности Галкину. Этого исключать нельзя», — объяснил Жорин NEWS.ru.

Адвокат добавил, что попытаться создать проблемы юмористу могут и общественники, поскольку сейчас общественность в виде ряда доносчиков тоже имеет свою силу и власть.

Где Галкин даст концерты в ближайшее время

Максим Галкин продолжает свой концертный тур.

В ближайшее время юморист выступит в Карловых Варах (2 мая), Праге (3 мая), Брно (4 мая), Братиславе (5 мая), Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября) и Лос-Анджелесе (16 ноября).

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