Адвокат предрек Галкину проблемы из-за желания оспорить статус иноагента Адвокат Жорин: у Галкину могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в суд РФ

Фото: Anton Gyngazov/Global Look Press

Максим Галкин

У Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в российский суд с требованием снять статус иноагента, поделился мнением с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, влиятельный чиновник или какое-то должностное лицо может пожелать создать дополнительные сложности юмористу из-за обиды.

В данном случае Галкин реализует свои законные права. Любой гражданин РФ или заинтересованное лицо может обжаловать в соответствии с законом действие или бездействие должностных лиц, органов государственной власти и так далее. Если размышлять с точки зрения норм права, то каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится. Тогда человек может захотеть создать дополнительные сложности Галкину. Этого исключать нельзя, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что попытаться создать проблемы юмористу могут и общественники. Сейчас общественность в виде ряда доносчиков тоже имеет свою силу и власть, отметил Жорин.

25 апреля стало известно, что шоумен Максим Галкин подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов. Известно, что летом прошлого года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал нецелесообразным «удаление» артиста из списка. Теперь жалобу шоумена рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

До этого певица Алла Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию.