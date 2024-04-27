Барецкий раскрыл «планы» Соловьева на замок Пугачевой и Галкина в Грязи Барецкий: Соловьев готов читать лекции в частной тюрьме для иноагентов в Грязи

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий, который, по его словам, приобрел бывший особняк певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной Грязи, заявил NEWS.ru, что журналист Владимир Соловьев якобы выразил готовность читать лекции в его «частной тюрьме для иностранных агентов». По словам Барецкого, канал телеведущего «Соловьев LIVE» будет круглосуточно вещать в камерах.

Сегодня общался с Владимиром Соловьевым, он готов приезжать в тюрьму для иноагентов в деревне Грязь и читать лекции заключенным. Получил от него твердое согласие. Также его канал «Соловьев LIVE» будет круглосуточно вещать в камерах! — заверил Барецкий.

Шоумен ранее сообщил, что хочет открыть частную тюрьму для иностранных агентов в бывшем особняке Пугачевой и Галкина. По задумке артиста, знаменитости, получившие этот статус, будут петь песни, ставить спектакли, читать книги про любовь к родине и заниматься творчеством патриотической направленности. Он отметил, что задачей его «исправительного учреждения» станет не наказание, а перевоспитание. Барецкий объяснил, что такая «тюрьма» освободит государство от необходимости обеспечивать иноагентов за свой счет.

По словам Барецкого, «воспитателями» патриотизма в частной тюрьме могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов. Он рассказывал, что собирается начать вести об этом переговоры.