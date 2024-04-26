Барецкий рассказал, кто будет воспитывать иноагентов в его частной тюрьме Барецкий планирует пригласить SHAMAN в свою частную тюрьму для иноагентов

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Стас Барецкий

«Воспитателями» патриотизма в частной тюрьме Стаса Барецкого для артистов-иноагентов могут стать SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев или Олег Газманов, заявил шоумен в разговоре с NEWS.ru. Ранее Барецкий рассказал об идее открыть в бывшем особняке певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) исправительное учреждение.

Конечно SHAMAN, я уже сейчас начну вести переговоры, контакты есть. Да любой желающий. Расторгуев, «Любэ», Газманов. Но я не знаю, согласится ли он (Газманов. — NEWS.ru). Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны, — заявил Барецкий.

Шоумен ранее рассказал о планах организовать тюрьму для иностранных агентов в подмосковной Грязи. Согласно его задумке, знаменитости в соответствующем статусе будут петь патриотические песни и ставить спектакли. Барецкий добавил, что помещения в замке расположены так, что напоминают места лишения свободы. По его словам, в здании много длинных коридоров, а по бокам расположены комнаты.

Барецкий хочет организовать небольшой театр с концертной площадкой для постановок в исполнении «заключенных». Иноагентам также предстоит читать книги про любовь к родине и заниматься иным творчеством патриотической направленности. Шоумен считает, что такое исправительное учреждение, задачей которого является перевоспитание, а не наказание, освободит государство от необходимости обеспечивать иностранных агентов.