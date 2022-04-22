Стало известно о желании Лободы «занять трон» Пугачёвой в России

Экс-продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина мечтала обклеить плакатами с портретами исполнительницы всю Россию и сделать артистку «преемницей трона Примадонны». Целью менеджера было «превратить Лободу в певицу номер один в России». Об этом NEWS.ru рассказал управляющий партнёр международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ», организатор выступлений звёзд шоу-бизнеса в России и на Украине Кирилл Чибисов.

Надо отдать должное Нателле. Она гениальный продюсер, поставила себе цель — сделать Лободу певицей номер один в России. Отсюда — тусовки Светы с Пугачёвой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачёва вроде как как передаёт свой «трон Примадонны» Свете, — рассказал Кирилл Чибисов.

Работавший с Нателлой Крапивиной и Светланой Лободой промоутер отметил, что отлично помнит «пунктик» продюсера, которая, по его словам, «мечтала обклеить всю Россию» плакатами с портретами украинской певицы.

В этом был даже некий вызов россиянам: огромная страна не смогла вырастить суперпевицу, а маленькая Украина сумела — Лободу! — подчеркнул Кирилл Чибисов.

Светлана Лобода прекратила сотрудничество с Нателлой Крапивиной летом 2021 года поле 11 лет работы. Новым продюсером артистки стал Табриз Шахиди, который до этого уже работал со звездой. Шахиди занимается мероприятиями Земфиры, Тины Канделаки, Елены Темниковой и многих других российских артистов.

Причиной разрыва Крапивиной и Лободы стал громкий скандал вокруг премии МУЗ-ТВ, после которой Филипп Киркоров записал в соцсетях жёсткое обращение к исполнительнице и её продюсеру. Он обвинил Лободу в плагиате, а её представительнице посоветовал сверять свои посты в социальных сетях «с текущим этическим кодексом». Крапивина ответила на обвинения короля российской поп-эстрады в гомофобии, назвав его «королём ремейков».

Ранее продюсер Кирилл Чибисов заявил, что певица Светлана Лобода может получить гражданство России. По его мнению, если артистка выложит в соцсети новое видео, где выразит сожаление в том, что осудила спецоперацию РФ на Украине, и попросит российский паспорт, ей могут предоставить ещё одно гражданство. Он напомнил, что Светлана Лобода остаётся самой популярной из русскоязычных певиц на цифровых площадках.