Стало известно, куда пропала победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дарья Антонюк

Певица и актриса Дарья Антонюк обрела популярность после победы в пятом сезоне музыкального шоу «Голос». Что известно о карьере и жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Дарья Антонюк

Дарья Антонюк родилась в 1996 году в Зеленогорске. Помимо общеобразовательной школы, она посещала музыкальную и хореографическую студию. С 2011 года регулярно участвовала в международном детском творческом проекте Росатома Nuckids. В 2014 году Антонюк переехала в Москву, поступив в Школу-студию МХАТ.

На проект «Голос» она пришла в 2016 году. Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все наставники — Дима Билан, Григорий Лепс, Полина Гагарина и Леонид Агутин. Ее выбор пал на последнего. Дарье Антонюк удалось дойти до финала и стать победительницей проекта, обойдя Александра Панайотова по результатам СМС-голосования.

В 2017 году Антонюк предрекали участие в конкурсе «Евровидение», но национальный отбор прошла певица Юлия Самойлова. После пандемии коронавируса певица участвовала в записи программы «Романтика романса» на канале «Россия Культура».

Почему Антонюк исчезла после «Голоса»

После участия в программе «Голос» Дарья Антонюк со временем перестала записывать песни и выступать на светских мероприятиях. Наставник проекта певец Леонид Агутин предположил, что интерес к исполнительнице пропал из-за ее возраста.

«Журналистам кажется, что она еще очень молодая, о чем с ней говорить? Посмотрим, что дальше будет. Да и потом пятый сезон „Голоса“ — это не первый и не второй. Нет уже такого шума вокруг него. По мне, все это ужасно несправедливо, потому что Дарья Антонюк победила достойных соперников в главном вокальном конкурсе большой страны», — заявил он «Известиям».

Сама исполнительница сообщила, что не стремится к частым выступлением и не пытается заработать денег на популярности.

«Я хочу работать над качеством музыки, ее звучанием и исполнением, продвигать популярную музыку на другой уровень — стать одной из тех, кто хотя бы пытается это сделать, а не просто зарабатывает деньги. Для меня важнее чувства и ощущения, а не выгода», — отметила Антонюк.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Сергей Угрюмов (профессор Хиггинс) и Дарья Антонюк (Элиза Дулиттл) в сцене из спектакля «Моя прекрасная леди»

Кто назвал Антонюк преемницей Пугачевой

В 2018 году Дарья Антонюк приняла участие в конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» и заняла второе место. Продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой обратил внимание на способности исполнительницы и заявил, что она может стать новой Примадонной.

«Она будет либо Пугачевой, либо никем. Ей третьего не дано. У Даши мощная энергетика, прекрасный музыкальный вкус. Сильная она» — заявил Крутой.

Чем сейчас занимается Дарья Антонюк

Антонюк увлекается музыкой и иногда принимает участие в сборных концертах. В июле прошлого года правительство Москвы в Сухуми в честь Дня города организовало выступление российских артистов. На сцене, в частности, выступила и победительница «Голоса».

Дарья Антонюк также работает моделью и попробовала себя в роли актрисы. Она снялась в сериале «Естественный отбор» и фильме «Тайное влечение». В 2022 году исполнительница приняла участие и стала финалисткой шоу «Фантастика» на Первом канале, где снималась в образе русалки Сирены.

О личной жизни Дарьи Антонюк известно немного. Певица не замужем и не планирует в ближайшее время создавать семью.

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