Уход Гагариной, придирки судей, дети звезд: список скандалов на шоу «Голос»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Полина Гагарина

Музыкальное шоу «Голос» радует зрителей Первого канала с 2012 года, однако атмосферу творчества и доброты иногда портят скандалы. Почему певица Полина Гагарина хотела покинуть проект, за что извинялись судьи перед одной из участниц и детей каких звезд критиковали?

Почему Гагарина хотела уйти из «Голоса»

В первый день съемок нового сезона шоу, вернувшегося в эфир после продолжительного перерыва, Полина Гагарина едва не покинула проект. Певица заявила, что участники «травмировали и использовали» ее.

Артистка была расстроена из-за решения одной из конкурсанток — 29-летней вокалистки Анастасии Паньшиной, исполнившей на сцене хит Гагариной «Спектакль окончен». К участнице повернулись и Владимир Пресняков, и Гагарина. Паньшина поблагодарила певицу за поддержку, однако в качестве наставника выбрала музыканта.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили „спасибо“, но шли к Владимиру. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии, если вы пойдете ко мне», — сказала Гагарина.

«Когда в кресло сел Владимир Пресняков в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. А мечты должны сбываться», — сказала конкурсантка.

Решение Паньшиной очень расстроило Гагарину, из-за чего к ней подбежал полуфиналист «Голоса» Антон Беляев и вывел девушку из студии. Спустя время певица все же вернулась в кресло наставника, в шутку назвав ситуацию абьюзом.

«Я прошу секундочку внимания! Я хочу, чтобы все просто вспомнили, кто победил в прошлом сезоне», — ответила Гагарина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

За что и перед кем извинялось жюри «Голоса»

На отборочном этапе эксперты проекта недооценили талант белорусской вокалистки Анны Трубецкой, за что им впоследствии пришлось извиняться.

Согласно правилам, чтобы участник прошел в проект дальше, во время его выступления к нему должен повернуться хотя бы один наставник. Пока Трубецкая исполняла хит Григория Лепса и Ирины Аллегровой «Я тебе не верю», этого не сделал ни один из членов жюри. Звездные эксперты в лице Полины Гагариной, Антона Беляева, Владимира Преснякова и Zivert сочли голос исполнительницы слишком хриплым.

Пока Трубецкая выступала на сцене, Гагарина несколько раз хотела нажать красную кнопку, но не решилась выбрать девушку к себе в команду. Когда участница закончила исполнение песни, члены жюри спросили ее, действительно ли голос вокалистки настолько сиплый.

Трубецкая ответила, что способна петь и чистым звуком, и спела отрывок из другой песни, чтобы доказать правдивость своих слов.

В итоге наставники попросили у конкурсантки прощения и отметили, что если бы она выбрала другую композицию или стилистический прием, то к ней непременно повернулись бы.

Что за скандал был на «Голосе» из-за песни Арбениной

В 2018 году певица Александра Самсонова, проходя этап слепых прослушиваний, решила исполнить песню Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». Во время выступления к участнице никто из членов жюри не повернулся, объяснив свое решение тем, что девушке не подходит композиция.

«Слушаю вас спиной, ощущение, что это поет взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь», — высказался Константин Меладзе.

«Такая песня и такая внешность — как?» — удивилась Ани Лорак.

За Самсонову заступились не только зрители, но и исполнительница хита. Арбенина подчеркнула, что за 20 лет существования песни никому не приходило в голову, что она может ассоциироваться с несчастной старой женщиной.

«Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева. Скорее это добрая стебная песня о молодости», — цитировал Арбенину KP.RU.

Дети каких звезд участвовали в «Голосе»

Зрители были недовольны участием в проекте детей селебрити. Например, в 2020 году разразился скандал из-за выступления Александры Будниковой, дочери известного ведущего Первого канала Романа Будникова.

Волна негатива поднялась после высказываний актера Стаса Садальского. За девочку заступились и представители Первого канала, и ее наставник Баста. В итоге девочка покинула шоу.

До этого похожий скандал произошел с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой, которая прошла слепые прослушивания и получила поддержку зрителей. В итоге девушка одержала победу, однако позднее выяснилось, что голоса были накручены, и результаты аннулировали.

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