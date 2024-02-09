Составлен список самых успешных выпускников «Фабрики звезд»

Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Проект «Фабрика звезд», выходивший в 2000-х, открыл для аудитории сотни новых лиц, однако не все выпускники шоу смогли добиться успеха. Кто из любимчиков оказался на олимпе шоу-бизнеса и до сих пор сохраняет свои позиции?

Как сложилась судьба Полины Гагариной

Будущая победительница второго сезона «Фабрики звезд» попала на проект в возрасте 16 лет. Вместе с ней за победу боролись Юлия Савичева, Елена Темникова, Пьер Нарцисс, Елена Терлеева и Иракли, однако Гагарина обошла их всех и забрала золото.

«Меня взяли на „Фабрику“ по блату. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог предложила участвовать в телепроекте — она была хорошо знакома с Максом Фадеевым», — рассказала Гагарина в интервью «Новому радио».

После проекта певица выступила на «Новой волне» и начала записывать авторские песни. В 2012 году Гагарина получила статуэтку «Золотого Граммофона» за песню «Спектакль окончен», а в 2013 году победила в номинации «Прорыв года» на «Премии МУЗ-ТВ». В 2015 году Гагарина выступила от России на Евровидении с песней A Million Voices, заняв второе место.

Сейчас Гагарина является одним из наставников шоу «Голос». Она не прекращает гастрольную деятельность и посещает светские мероприятия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Что Юлия Савичева говорила о «Фабрике звезд»

Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» принимала участие во второй «Фабрике звезд», однако не заняла призового места. Артистка признавалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, что она и другие участники не понимали своей популярности во время проекта.

«Мы видели, как люди собираются около нашей машины и просто уже начинают адски фанатеть. Мы не понимали, как так?» — рассказывала Савичева.

Артистка с детства была рядом с продюсером Максимом Фадеевым, поэтому, как она рассказала в интервью РИА Новости, не участвовать в «Фабрике» не могла. Впоследствии Савичева, как и Гагарина, поехала на Евровидение. Артистка исполнила песню Believe me и заняла 11-е место.

Долгое время Савичева работала с Фадеевым, но в итоге ушла от него. В одном из интервью она рассказала, что этому поспособствовали третьи лица.

Певица покинула сцену в 2014 году после того, как вышла замуж и хотела завести ребенка. По ее словам, этому мешало и «хромавшее здоровье», и напряженный график. После рождения дочери Савичева продолжила выступать и выпускать новые песни.

Где сейчас Вика Дайнеко

Певица стала победительницей шоу «Фабрика звезд Аллы Пугачевой». Благодаря проекту в ее репертуаре появились такие хиты, как «Фильм не о любви» и «Я просто сразу от тебя уйду».

«Фадеев периодически приходил к нам раздавать люлей. Он говорил: „Вы скучные, вы серые мыши“. <...> Фадеев реально на нас наезжал», — рассказывала Дайнеко в интервью телеведущей Яне Чуриковой.

В 2023 году она была участницей программ «Три аккорда», «Маска», «Дуэты» и принимала участие в новогодних праздничных шоу. Дайнеко выступила в эфире «Голубого огонька» и «Новогодней Маски».

При этом артистка оценила свое финансовое положение на 5/10. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV она призналась, что не может взять в ипотеку квартиру, которую хочет.

Как прославился Тимати

До «Фабрики звезд» Тимур Юнусов занимался брейк-дансом, был бэк-МС у Децла и выступал в рэп-группе VIP 77. На проекте Тимати вместе с Домиником Джокером, Ратмиром Шишковым и Анастасией Кочетковой организовали группу «Банда» и записали альбом «Новые люди».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Тимати

Сам Тимати после проекта выпустил несколько альбомов и организовал продюсерский центр Black Star Inc. Сейчас артист продолжает музыкальную карьеру и записывает треки с другими популярными исполнителями.

Кого еще считают успешным выпускником «Фабрики звезд»

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что одними из самых успешных участников всех сезонов шоу также являются Наталья Подольская и Дмитрий Колдун, который впоследствии выступил на Евровидении, представляя Белоруссию.

«Для меня как фаната Евровидения успехом является участие на Евровидении, вне зависимости от результата. Это Савичева, Подольская, Колдун, Гагарина. Последние двое выступили очень успешно, у Колдуна — шестое место от Белоруссии, у Гагариной — второе от РФ, она героически выступила, когда освистали бы любого участника от РФ, могла бы стать первой, если бы не швед», — отметил Бабичев в разговоре с NEWS.ru.

Читайте также:

Пугачева и Галкин: последние новости 9 февраля, где сейчас, возвращение

Опубликован новый черный список артистов, чьи концерты запрещены в России

Плесень в газировке, «Коленки пчелы», суд: что с бизнесом Ивлеевой