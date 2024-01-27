Наставники «Голоса» извинились перед несправедливо засуженной участницей Гагарина и Пресняков признали ошибку в оценке таланта участницы «Голоса»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Трубецкая

Члены жюри музыкального шоу «Голос» Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Юлия Зиверт (Zivert) признали, что несправедливо засудили участницу Анну Трубецкую и извинились перед ней, сообщает «Вокруг ТВ». Они пояснили, что их сбила с толку манера исполнения девушки.

Инцидент произошел во время слепых прослушиваний. Согласно правилам, чтобы участник прошел в проект дальше, во время его выступления к нему должен повернуться хотя бы один из членов жюри. Пока пела Трубецкая, этого не сделал ни один из наставников.

Жюри смутили хрипотца и «рокерский сип» в голосе участницы. Они усомнились, что она может петь в иной манере. По их просьбе Трубецкая спела чистым голосом, и наставники поняли свою ошибку.

Я просто хочу извиниться, не разглядела... <...> Меня, видимо, сбила песня. Я сидела и мешкала, а сейчас я извиняюсь, мне жаль, — сказала Зиверт.

Похожим образом высказались Пресняков и Гагарина. Последняя поблагодарила Трубецкую за исполнение и назвала ее красоткой.

Ранее сообщалось, что девятый сезон «Голоса» начался со скандала. Зрители возмутились участием Зиверт в жюри и ее поведением и призвали убрать ее из шоу. По их мнению, артистка недостаточно серьезно оценивает конкурсантов и кривляется. Кроме того, певице припомнили отсутствие музыкального образования и объятия с Аллой Пугачевой.