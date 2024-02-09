Пугачева и Галкин: последние новости 9 февраля, где сейчас, возвращение

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой был скандальный характер, однако она умела взять себя в руки и держать лицо, считают ее коллеги. Как Примадонна обходилась с публикой и певицей Софией Ротару, что известно о ее муже шоумене Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), где они могут находиться 9 февраля?

Что говорят о характере Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что у певицы всегда был скверный, скандальный характер. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Примадонна была вспыльчивой и быстро выходила из себя, добавив, что при этом артистка была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки.

«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего. Помню, я организовал для нее концерт в ДК в Зеленограде. Местная пресса написала про нее статью с заголовком „Пугачева докатилась до Подмосковья“. Мол, у ее мужа финансовый кризис, долги после мюзикла „Чикаго“ и ей приходится ездить по Домам культуры с провалившимися полами. Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — вспомнил Лавров.

Несмотря на неприятную публикацию, артистка смогла взять себя в руки и заявила со сцены зрителям, что до них «невозможно докатиться», на них можно только «подняться», зал принял ее аплодисментами.

Режиссер-постановщик Андрей Сычев рассказал в интервью Яне Чуриковой, что однажды его старания над сольным концертом оценила Пугачева. По его словам, он участвовал в съемках шоу Кристины Орбакайте.

«У Орбакайте был концерт. Алла Борисовна в свое время попросила сделать ей концерт на большом экране. Достаточно удачно взаимодействовали. Даже не поссорился с Аллой Борисовной. Она меня даже не отпинала за результат. Она как-то слегка пожурила, что было успехом», — вспоминал Сычев.

Как Алла Пугачева насолила Татьяне Булановой

Певец Сергей Рогожин в интервью для документального фильма под названием «До слез! И после. История Булановой» заявил, что Примадонна рассказала со сцены о беременности Татьяны Булановой, которую та тщательно скрывала от публики и прессы.

«Пугачева вышла на сцену и сказала всему залу: „Вы знаете, нас здесь не двое, а трое, еще один человечек здесь, в животике“. И показала на живот Татьяны», — рассказал Рогожин.

В том же интервью другие селебрити рассказали, как Пугачева строила козни Булановой. Например, Примадонна удалила выступления певицы из «Рождественских встреч», усмотрев в ней потенциальную конкурентку.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Татьяна Буланова

Какие отношения были у Ротару и Пугачевой

Мнения коллег об отношения двух народных артисток СССР расходятся. Например, продюсер Сергей Лавров рассказал, что исполнительницы соперничали во всем, но между ними не было открытой конфронтации. По его словам, Примадонна никогда бы не пошла против «хуторянки», как делала это с другими артистами, поскольку та была народной любимицей.

Музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru напомнил, что Ротару и Пугачева были двумя самыми популярными советскими артистками и негласно конкурировали между собой за право считаться «певицей номер один».

Режиссер Александр Стефанович отрицал наличие открытого конфликта между певицами и факт, что Пугачева и Ротару испытывали неприязнь друг к другу. Он отмечал, что артистки соперничали исключительно в профессиональном смысле.

Похожую точку зрения высказывала и портниха Пугачевой Любовь Аксенова. По ее словам, певицы притворялись, что в ссоре, чтобы у публики была тема для обсуждения.

Сами артистки в 2009 году объявили со сцены, что никогда не конфликтовали.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Вечером 9 февраля у Галкина должен состояться концерт в столице Азербайджана Баку. В описании сказано, что шоумен представит зрителям миниатюры, репризы театральных эскизов, а также новые номера.

Где сейчас находится Пугачева, неизвестно. В декабре она вместе с Галкиным посетила юбилей народного артиста РФ Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, после Израиля семья прилетела на Кипр, куда они переехали в конце октября 2023 года. После новогодних каникул, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались перебраться в особняк в Лондоне, но ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, что супруги выберут в качестве постоянного места жительства США, где у Пугачевой есть недвижимость.

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