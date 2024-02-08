«Рвала и метала»: продюсер припомнил Пугачевой случай перед концертом Продюсер Лавров: Пугачева вышла из себя после статьи о ее концерте в Подмосковье

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

У певицы Аллы Пугачевой всегда был скверный, скандальный характер, она быстро выходила из себя, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что при этом артистка была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки.

У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего. Помню, я организовал для нее концерт в ДК в Зеленограде. Местная пресса написала про нее статью с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья». Мол, у ее мужа финансовый кризис, долги после мюзикла «Чикаго» и ей приходится ездить по Домам культуры с провалившимися полами. Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом, — вспомнил Лавров.

Он добавил, что при этом артистка была «отходчивой» и на концерте в Зеленограде она успокоилась, перед выступлением смогла взять себя в руки и заявила со сцены зрителям, что до них «невозможно докатиться», на них можно только «подняться», — зал принял ее с аплодисментами.

То, как скандалила Пугачева тогда, — это цветочки, ягодки — это современные артисты. Посмотрите, как они скандалят и ругаются в социальных сетях. Ругань Собчак со Шнуровым в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) — это же целый сериал, — отметил продюсер.

Ранее стало известно, что композитор Александр Зацепин, написавший несколько хитов для народной артистки СССР Аллы Пугачевой, отрекся от нее. По словам музыканта, ему не о чем общаться с Примадонной и их больше ничего не связывает.