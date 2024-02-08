Путин наградил Збруева: за что, какими ролями он запомнился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Збруев

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Александра Збруева. Какого ордена он удостоился, что сделал для кино и театра?

За что Путин наградил Збруева

Президент России подписал указ о награждении орденом Александра Невского народного артиста РСФСР. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что Збруев удостоился награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Чем известен Александр Збруев

В первых фильмах артисту доставались главные роли: например, Костика в картине «Путешествия в апрель». Актер прославился в 1960-е благодаря роли в ленте «Мой младший брат». Первая настоящая популярность пришла к артисту в 1966 году после выхода киноленты «Два билета на дневной сеанс», в которой он сыграл Алёшина. Настоящей советской кинозвездой артиста сделал образ своенравного ученика вечерней школы Ганжи в фильме «Большая перемена».

«Многие мои ровесники уже старики. А я чувствую себя пацаном. В чем секрет? Да ни в чем. Косметических операций я не делал. Дело, наверное, в состоянии души. Можно быть стариком в 30 лет и не быть им в 70. Я чувствую себя таким же сорванцом, как мой герой Ганжа в „Большой перемене“», — рассказывал актер в интервью порталу «Актеры советского кино».

Зрители не остались равнодушными к игре Збруева в картинах «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Бедная Саша» и «Содержанки».

Сейчас артист является одним из ведущих артистов Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Всего фильмография советской легенды насчитывает около 80 работ.

Что известно о личной жизни Збруева

Первую любовь актер встретил в юности — он взял в жены коллегу Валентину Малявину. Отношения завершились после того, как девушка сделала аборт и изменила Збруеву с Павлом Арсеновым, за которого впоследствии вышла замуж. Многие корили артиста за равнодушие к последующей судьбе экс-жены — ее осудили за убийство, она страдала алкоголизмом, ослепла, а ее жизненный путь оборвался в пансионате.

В 1967 году Збруев женился на Людмиле Савельевой, с которой познакомился благодаря коллеге Галине Бабичевой — та свела их в коридорах «Мосфильма». В браке с ней родилась дочь Наталья. Однако семейное счастье оказалось под угрозой из-за интрижки Збруева с Еленой Шаниной, от которой родилась внебрачная наследница Татьяна.

Сначала у девочки в графе «Отец» стоял прочерк, однако со временем актер признал ребенка и стал помогать ей и ее матери. Савельева не комментировала роман мужа и простила его, однако дочь Наталья восприняла неверность отца близко к сердцу.

Судьба дочери Збруева оказалась непростой, в молодости у нее появились проблемы со здоровьем. СМИ писали, что речь идет о проблемах с психикой, однако артист отрицал это. Версий причин пошатнувшегося душевного равновесия было несколько: убийство возлюбленного девушки, его измена или болезненное расставание с мужчиной.

Девушка сменила несколько профессий и долго искала свое призвание. После пожара в квартире в 2005 году дочь Збруева вернулась в родительский дом, стала вести затворнический образ жизни и предпочла не появляться на публике.

Внуков у артиста пока нет. В нескольких интервью Збруев отмечал, что не хочет касаться семейных проблем и тайн, и утверждал, что идти по жизни ему помогают любовь, чувство юмора и вера.

«Я люблю любить, ненавижу ненавидеть, стараюсь понять и принять и каждый вечер засыпаю спокойно, никому не причинив вреда», — говорил Збруев в одном из интервью.

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