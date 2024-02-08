Друзья или враги? Какие на самом деле были отношения у Пугачевой и Ротару

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Алла Пугачева и София Ротару

Об отношениях Аллы Пугачевой и Софии Ротару всегда высказывались неоднозначно: одни говорили, что исполнительницы были заклятыми врагами, другие же считали их склоки показушными и называли звезд друзьями. Как на самом деле народные артистки СССР относились друг к другу?

Что коллеги говорят об отношениях Пугачевой и Ротару

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что исполнительницы соревновались во всем, но между ними не было открытой конфронтации. По его словам, Примадонна никогда бы не пошла против «хуторянки», как делала это с другими артистами, потому что та была народной любимицей.

«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару, потому что обе они были сильно влиятельны, некоторые мои коллеги говорят, что они делили „Останкино“ на две части. Когда проходил фестиваль „Песня года“, Пугачева своим выступлением закрывала один день, Ротару другой», — сказал Лавров, напомнив, что Ротару получила звание народной артистки раньше Пугачевой.

Музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru назвал Ротару «столпом и глыбой» советской эстрады. Он напомнил, что она и Пугачева были двумя самыми популярными певицами в СССР и негласно конкурировали между собой за право считаться «певицей номер один».

«Они действительно между собой конкурировали: у кого лучше песни и авторы, кто „главнее“ — кого больше любит публика и партийный бомонд», — вспоминал Ковалев, отметив, что себя он называет «в значительной мере больше поклонником Ротару, нежели Пугачевой.

Режиссер Александр Стефанович отрицал наличие открытого конфликта между певицами и факт, что Пугачева и Ротару испытывали неприязнь друг к другу. Он отмечал, что артистки соперничали исключительно в профессиональном смысле.

«Не следует думать, что соперничество двух самых ярких певиц того времени выглядело как драка двух хабалок в туалете ночного клуба. А именно так СМИ подают их отношения. Тиражируют нелепые байки, будто Пугачева, видя по телевизору Ротару, поворачивалась к экрану задом и тому подобную чушь. Эти отношения были гораздо интереснее», — рассказывал «Экспресс газете» Стефанович.

Похожую точку зрения высказывала и портниха Пугачевой Любовь Аксенова. По ее словам, певицы притворялись, что в ссоре, чтобы у публики была тема для обсуждения.

«С Ротару, например, они разбирались для юмора, чтобы остальным было о чем поговорить. Рекламу своего рода себе делали. Людям же интересно: две бабы, да еще такие известные, сцепились. А на самом деле они нормально общались: и одна, и вторая», — рассказывала Аксенова WomanHit.ru.

Что певицы говорили друг о друге

Пугачева и Ротару впервые появились на одной сцене только в 2009 году и вместе исполнили песню «Нас не догонят» группы «Тату». Прокомментировали свои отношения они однажды: это произошло во время фестиваля в Крыму в 2011 году. Певицы со сцены сообщили, что никогда не конфликтовали.

«Все, что писали о нас с Соней, будто мы друг друга терпеть не можем, — вранье! На самом деле мы всегда были в прекрасных отношениях», — заявила Пугачева.

«И будем. Где же еще встречаться и проводить фестивали, как не в Ялте?» — добавила Ротару.

В 2020 году в Сети появилась фотография Пугачевой с внуками «соперницы», а в 2021 году Примадонна оставила комментарий под постом о выходе новой песни Ротару под названием «Ледяные дожди». Артистка одобрила релиз композиции и оставила добродушный смайлик.

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