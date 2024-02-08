Суд с «Роснано», поддержка СВО, защита Пугачевой: куда пропал Лев Лещенко

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лев Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раньше был частым гостем телеэфиров и светских мероприятий, однако сейчас все реже выходит на публику. Как сейчас живет 82-летний певец, что известно о его отношении к СВО и Алле Пугачевой, общается ли он с коллегами?

Как Лев Лещенко относится к СВО

В июне 2022 года стало известно, что артист готов рассмотреть предложение поэта Ильи Резника исполнить его новую песню «Любимые не умирают» — реквием по бойцам, погибшим в ходе спецоперации на Украине. В беседе с NEWS.ru он отметил, что с удовольствием «посмотрит материал» и что «всё, к чему прикасается Резник, носит оттенок великой поэзии».

Лещенко также выступает в военных госпиталях. Например, в ноябре 2023 года он выступил перед ранеными бойцами СВО в Наро-Фоминске. Военнослужащих, проходящих лечение, он посетил вместе с актрисой Еленой Север и певцом Денисом Майдановым.

При этом артист призывал не подталкивать к патриотизму молодых музыкантов. По его мнению, восходящие звезды должны созреть для этого и сами определиться.

«Я думаю, они должны созреть просто. Потому что это очень сложная ситуация, это выбор каждого человека. Потому что они сами должны почувствовать это и определиться», — заявил Лещенко в разговоре с Пятым каналом.

Также исполнитель отмечал, что у России пока нет единой идеологии, хотя «должен быть смысл какой-то в жизни и идея в жизни. Мы национальную идею все время ищем, но пока не пришли к ней».

Как Лещенко защитил Пугачеву

Артист поддержал Пугачеву, когда та сделала скандальное заявление, попросив признать ее иноагентом. Он счел этот шаг попыткой вступиться за шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Певец считает, что артистка защищала близкого человека, как сделал бы любой член семьи.

«Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала. Ее право говорить так», — считает полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Что за суды были у Лещенко с «Роснано»

В декабре 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что «Роснано» засудило компанию эстрадного исполнителя Льва Лещенко и бизнесмена Юрия Финка ООО «Финк электрик». По данным канала, организация задолжала корпорации за аренду помещения почти 15 млн рублей. До судебных разбирательств соучредителем фирмы был в том числе композитор Игорь Крутой, но позже он покинул бизнес.

Mash сообщал, что в «Финк электрике» обещали изготовить элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование, но вскоре у компании начались проблемы. По данным канала, еще в прошлом году от владельцев компании потребовали 11,7 млн рублей, а к текущему времени долг вырос почти до 15 млн.

Общается ли Лещенко с коллегами по эстраде

Музыкант признался, что у него нет друзей в шоу-бизнесе, однако среди своих знакомых он выделил композитора Вячеслава Добрынина и юмориста Владимира Винокура. По словам Лещенко, именно с ними он «прожил всю жизнь».

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен... Мы с ним прошли по разным маршрутам жизни», — заявил исполнитель на YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Певец признался, что старается поддерживать теплые дружеские отношения со многими вокалистами, однако отметил, что не дружит с ними. В качестве примера артист привел взаимоотношения с Николаем Басковым, с которым видится на светских мероприятиях.

Лещенко также отметил, что в российском шоу-бизнесе много зависти. Он пожаловался, что раньше звезды эстрады поддерживали более тесные отношения — ходили друг к другу в гости и вместе праздновали дни рождения. Сейчас, по словам певца, это не принято.

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