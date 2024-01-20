«Меня травмировали и использовали»: кто обидел Гагарину на шоу «Голос»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина обиделась на участников шоу «Голос» и покинула съемочную площадку. Что случилось на проекте, вернется ли она в кресло члена жюри?

Почему Гагарина ушла со съемок «Голоса»

Первый день съемок нового сезона шоу «Голос», вернувшегося в эфир после продолжительного перерыва, закончился уходом одного из наставников, а именно Полины Гагариной. Звезда заявила, что участники «травмировали и использовали» ее.

«Меня травмировали тогда и использовали. В 11-м сезоне выходила к девчонкам и с удовольствием пела с ними, они меня целовали, говорили спасибо, но шли к Владимиру [Преснякову]. Ладно бы дважды, но это раз пять случалось! Поэтому спою при условии: если вы пойдете ко мне», — сказала Гагарина.

Певица оказалась расстроена после выступления одной из конкурсанток. 29-летняя вокалистка Анастасия Паньшина исполнила на сцене хит звезды «Спектакль окончен», благодаря чему к ней повернулись и Пресняков, и Гагарина. Участница поблагодарила певицу за поддержку, однако в качестве наставника выбрала музыканта.

«Когда в кресло сел Владимир Пресняков в прошлом сезоне, я очень хотела попасть к нему в команду. А мечты должны сбываться», — сказала вокалистка.

Решение Паньшиной очень расстроило Гагарину, из-за чего к ней подбежал полуфиналист «Голоса» Антон Беляев и вывел девушку из студии. Спустя время певица все же вернулась в кресло наставника, в шутку назвав ситуацию «абьюзом».

«Я прошу секундочку внимания! Я хочу, чтобы все просто вспомнили, да, кто победил в прошлом сезоне?» — ответила Гагарина.

Что о выходке Гагариной сказали в Сети

Некоторые пользователи сочли поведение Гагариной неправильным. По мнению комментаторов, это был «перегиб», ведь участники и без того волнуются перед выбором наставников.

«Перегиб. Исполнители стоят дрожат от волнения, как спели, что так, не так, а эти выясняют, кто кого блокировал, карма, отомстил... Дураки, ей-богу. Если так дальше пойдет, слушать придется исключительно разборки жюри. Редакторы не хотят преподать уроки хороших манер зарвавшемуся жюри?» — поинтересовались в комментариях.

«Гагарина слишком переигрывает и своим поведением раздражает», — отметила одна из пользовательниц.

Гагариной припомнили, что на «Песне года» та отвернулась от SHAMAN (Ярослав Дронов). В частности, во время исполнения финальной песни на новогоднем шоу звезды, среди которых были Филипп Киркоров, Валерия, Александр Ревва и наставница «Голоса», игнорировали Дронова, писал «Царьград». Отмечается, что бойкот выражался в том, что именитые певцы старались не встречаться взглядом с молодым исполнителем — только Николай Басков изредка нарушал это действие.

«Я считаю, что Гагарину следует гнать отовсюду, особенно от работы с молодежью. Ну-ка, как она подло отвернулась от SHAMAN на „Песне года“!» — написал один из пользователей.

«Мне Гагарина никогда не нравилась, а после записи концерта „Песня года“ не слушаю её совсем, мерзко и подло себя вела в отношении нашего любимца и патриота Ярослава [Дронова]», — поддержал другой.

Как давно Гагарина является членом жюри «Голоса»

Гагарина занимала кресло наставка в 4-м и 5-м сезонах, затем в 8-м и 9-м, а также 11-м и 12-м сезонах. Несмотря на то что в шести сезонах подопечные певицы входили в четверку лидеров, стать наставником-победителем ей удалось лишь дважды. Кроме того, Гагарину не выбирали лучшим наставником — этого звания дважды удостоился Баста.

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