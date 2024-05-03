«В красный угол вместо иконы»: что думает народ об интервью Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после «голой» вечеринки, однако не все оказались готовы принять звезду обратно. За что ее критикуют, чем не понравилось откровение знаменитости?

Что сказала Ивлеева в новом интервью

Артистка рассказала блогеру Андрею Третьякову, что «голая» вечеринка была мероприятием, которое произошло не в то время и не в том месте. Ивлеева признала, что некоторые морально-этические нормы были нарушены, поэтому последствия для участников «в каком-то отношении справедливы», однако «доносы» и «хейт» — что-то «за пределами добра и зла».

Говоря о Донбассе, блогер сидела на фоне иконы Богоматери с младенцем. Она рассказала, что на день рождения поехала в Донбасс и посетила Мариуполь. При этом артистка подчеркнула, что это место для нее не прачечная. Кроме того, звезда рассказала, что ранее помогала российским военным.

«Хочу оговорить один момент, что я это делала и до вечеринки, и до Нового года, поскольку в моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту, и на их примере я начала делать то же самое», — сказала Ивлеева, добавив, что у нее много видео бойцов с благодарностями.

Говоря о своих публикациях с призывами к миру, Ивлева сказала, что комментировать их уже неактуально, поскольку там не было «ни разбора, ни понимания, ни знания мало-мальски базовых исторических данных». Тем не менее блогер подчеркнула, что она против любой войны. Ивлеева отметила, что никогда не поддерживала Алексея Навального. В то же время артистка подчеркнула, что всегда с симпатией относилась к президенту РФ Владимиру Путину и, оказавшись перед ним, скажет: «Чем помочь?»

Что сказали в Госдуме о новом интервью Ивлеевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов похвалил блогера за поездку в Донбасс. При этом парламентарий счел смешной фразу Ивлеевой о том, что эта земля не является прачечной, поскольку, по мнению политика, артистка посетила регион ради «очищения биографии».

«Смешно получается: Ивлеева говорит, что это не чистка биографии, но это чистка биографии. <...> Уже столько времени прошло, можно было бы показать как-то свое изменившееся отношение. <...> Столько возможностей есть. Мы же в России живем, у нас общество очень милосердное», — сказал Милонов в разговоре с «Газетой.Ru», посоветовав блогеру брать пример с Филиппа Киркорова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что ей безразлично исправление Ивлеевой. Тем не менее парламентарий напомнила, что «Донбасс — это не индульгенция, это награда».

«У меня очень многие просятся артисты, чтобы их отправили в Донбасс, а мы не можем удовлетворить все пожелания, потому что есть вопросы. <...> Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет — это ее личное дело», — сказала Драпеко в интервью RTVI.

Что сказали в России о новом интервью Ивлеевой

Российский шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что блогер дала интервью по его просьбе. По словам артиста, Ивлеевой пора «перестать прятаться», так как русские люди умеют прощать.

Многие оказались возмущены признанием Ивлеевой о поездке в Донбасс. Пользователи Сети полагают, что звезде следовало молчать об этом.

«Как же сейчас модно „Быть в Донбассе“ всякой лицемерно-светской шушаре. „Уважаемая светская тусовка“, вы и народ идут параллельными путями, и чем дольше идет СВО, тем дальше мы друг от друга», — подчеркнула подписчица Readovka.

«Вся эта шелупонь никогда и ничего не переосмыслит. Для них лишение бабла — самая ценная потеря в жизни», — считает другая.

Журналистка Анастасия Приказчикова иронично прокомментировала интервью Ивлеевой. Она пошутила об иконе, на фоне которой блогер давала интервью.

«Интервью Ивлеевой Андрею Третьякову получилось настолько православным, что его смело можно прикладывать к больным местам вместо подорожника и ставить в красный угол вместо иконы», — иронизирует журналистка.

Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» провел опрос, «влетела „в ту дверь“ с двух ног» Ивлеева или нет. Судя по реакциям подписчиков, большинство едины во мнении, что интервью блогера «похоже на хайп». Поддержали звезду немногие.

«Если человек пытается исправиться, а вы все равно его <...> (унижаете. — NEWS.ru), то вы конченые, вам не угодишь», — возмутился пользователь с ником Санделло 77.

«Людям всегда надо давать шанс! У всех бывают ошибки в жизни», — призвала J.

«Господи, да эта Настя — самое безобидное в этой истории. А вот народные артисты и знатные бизнесмены... <...> Эту девчонку легче всего топтать», — вступился за Ивлееву пользователь с ником Владимир Николаевич.

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