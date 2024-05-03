«Какое счастье, вот она!»: Пугачева раскрыла имя «настоящей певицы» России Пугачева назвала настоящей певицей финалистку шоу «Голос» Анастасию Садковскую

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева поддержала финалистку музыкального шоу «Голос» на Первом канале Анастасию Садковскую, которой не удалось попасть в тройку лучших. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Примадонна опубликовала скриншот выступления 21-летней участницы конкурса и назвала ее настоящей певицей. Во время этапа нокаутов Садковская исполнила песню Пугачевой «Мимоходом», которая вышла в свет в 1996 году.

Какое счастье! Вот она! Настоящая певица! Браво! — подписала снимок Пугачева.

Пользователи Сети также поддержали юную певицу из Белоруссии и подчеркнули, что по голосу и внешности она во многом похожа на Пугачеву. Некоторые подписчики отметили, что Примадонна рождает новые таланты «в условиях несвободы».

Ранее Пугачева публично поддержала другого финалиста «Голоса» Георгия Русских. 20-летний музыкант занял второе место в конкурсе по итогам зрительского голосования. Певица опубликовала кадр с его выступления на шоу и написала: «Браво!» В ответ Русских поблагодарил Пугачеву за поддержку.

Певица Любовь Успенская ранее раскритиковала песню Пугачевой «Балалайка» во время эфира шоу «Три аккорда» на Первом канале. Хит исполнила певица Mia Boyka. Успенская отметила, что артистка сделала «конфетку», однако саму песню она назвала дурной и никакой. При этом звезда шансона Михаил Шуфутинский заявил, что песня «Балалайка» соответствовала духу времени, в которое она была создана.