Какую тайну Благодатного огня раскрыли в Греции? Верующих обманывают?

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Схождение Благодатного огня

В Афинах полностью оправдали греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который раскрыл тайну происхождения Благодатного огня и в течении пяти лет принимал участие в судебных заседаниях. Что об этом известно?

Из-за чего журналист судился с Иерусалимским патриархатом

В 2019 году Аликакос опубликовал книгу, оспаривающую чудо Благодатного огня, пламя, которое появляется в Великую субботу накануне Пасхи, в храме Гроба Господня, где, как говорят, воскрес Иисус.

После визита в Иерусалим в 2018 году для изучения ритуала Аликакос написал книгу под названием «Искупление — о Святом Свете», в которой он собрал свидетельства людей, вовлеченных в процесс схождения Благодатного огня, таких как хранители Гроба Господня и патриархи. Эти свидетельства привели к выводу, как признают некоторые из них, что это не чудо, а, скорее, схождение стало возможным благодаря вмешательству человека.

Также журналист опубликовал 25-минутное видео на YouTube, где архиепископ Исидор — хранитель и настоятель храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает Благодатный огонь. В свою очередь бывший архиепископ Никифор подтвердил то же самое, уточнив, что для этого якобы используются спички. Священник при этом подчеркнул, что «чудеса случаются, когда решает Бог, а не когда решаем мы», и такие чудеса «творят шарлатаны и маги, а не Церковь».

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Схождение Благодатного огня

Как отреагировали в Иерусалиме на интервью

Иерусалимский патриархат ответил на претензии Аликакоса по поводу Благодатного огня и опубликовал в 2019 году заявление, сказав, что это «вымышленные истории».

«То, что написано в спорной книге, является продуктом вымышленных историй, придуманных автором с очевидной целью шокировать верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги», — говорилось в сообщении.

Также Иерусалимский патриархат вместе с архиепископами Исидором и Аристархом подали гражданский иск, требуя €700 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб от автора и издателя книги.

Суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса.

Напомним, что сегодня, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Схождение Благодатного огня совершается ежегодно в Иерусалиме в последнюю субботу перед Пасхой. Это сакральное явление происходит в священном месте — Гробе Господнем. Благодатный огонь символизирует присутствие Господа Бога и его милосердие к людям.

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