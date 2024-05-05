Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 5 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала видеозапись, как панда Катюша спит утром на деревянном настиле. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша спит на бревнах

На кадрах, опубликованных Акуловой, запечатлен утренний сон Катюши, которая лежит на спине на деревянном настиле. Над ней срабатывает система орошения, но панда этого не замечает и продолжает спать.

«Сегодня все мы немного Катюша», — подписала видеозапись руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале написали, что Катюша выглядит очень милой на данных кадрах и умеет отдыхать.

«Да это тяжкий труд, так мило себя вести для нас. Все, что на первый взгляд легко, является плодом тяжелейшим усилий. Катюша лучшая!»;

«Кверху пузом, среди бревен. Медвежачий спит ребенок. Ни матрасы, ни подушки не нужны нашей Катюшке. Шикарная девчонка растет, спит себе спокойно, система орошения вольера над ней работает, а она даже внимания на это не обращает, видимо, устала вчера сильно»;

«Ух ты, у нас сладкий паучок оказывается, его мы точно не должны отдавать. Это ж надо, так наверху на бревнышках все время такие разные беззаботные позы принимать, и удобно ведь», — писали пользователи Сети.

Появится ли в Московском зоопарке еще одна новорожденная панда

Светлана Акулова в беседе с журналистами сообщила, что больших панд из столичного зоосада Жуи и Диндин планируют еще раз вместе свести примерно в 2026 году.

«Панды могут размножаться один раз в год всего три дня. У нас самка и самец соединялись только один раз пока, но, так как малышка Катюша с мамой будет находиться два года, а потом она уже становится взрослой особью, примерно в 2026 году мы планируем соединять больших панд еще раз. Будем надеяться, что у нас появится двойня, как говорит наш кипер», — объяснила она.

Панды Жуи и Диндин были привезены в Московский зоопарк в апреле 2019 года. Панд поселили в обновленный вольерный комплекс «Фауна Китая». В нем два больших экспозиционных вольера на улице и два внутри павильона, специальные берлоги, где животные могут отдыхать, и даже водоемы. В вольерах поддерживается температура 18–20 градусов и высокая влажность.

«Диндин родилась 30 июля 2017 года, самец Жуи старше ее на год — родился 31 июля 2016 года. Характеры у панд разные. Диндин отличается одновременно и повышенной бдительностью, и любознательностью, но больше всего она любит отдыхать на деревьях. Самец Жуи сообразительный, контактный, активный и любит играть. Животных содержат раздельно, но они отлично знают голос и запах друг друга. Кормят панд привычной для них едой — бамбук им доставляют из специального питомника в Голландии и из Китая», — говорится на сайте Московского зоопарка.

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