Авдеевка, Работино, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 5 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Архангельского, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Работино, Семеновки, Уманского, Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 5 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются штурмовые действия российских войск в Работино. Продвижения сильно усложняют средства дальнего поражения ВСУ. Донецкий фронт. В Красногоровке российские войска продвинулись в районе Огнеупорного завода. В Георгиевке и в Нетайлово в результате штурмовых действий есть тактические успехи ВС РФ. На подступах к Уманскому продолжаются встречные бои. В районе Семеновки и Бердычей без особых изменений. ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ, тесня украинские войска на запад. В районе Архангельского российские войска выбили остатки украинского гарнизона с территории населённого пункта, забрав поселок под свой контроль», — сообщает WarGonzo.

В Часов Яре продолжаются тяжелые бои по всей линии соприкосновения, активно работают средства дальнего поражения, отмечают авторы проекта WarGonzo.

«Купянское направление. Вслед за Кисловой российские войска освободили населенный пункт Котляровка», — говорится в публикации Telegram-канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа экипажей танков Т-80 во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

«Два майора»

«ВС России сохраняют инициативу на фронте и на ряде направлений успешно ведут тактические наступления. Быстро развиваются события на Покровском направлении (западне Авдеевки) — на Очеретинском выступе установлен флаг России в Архангельском, идут фланговые удары наших подразделений, которыми выравнивается линия боевого соприкосновения. На Южно-Донецком направлении ВС России после затянувшихся боев ворвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке. Идет сражение за Георгиевку, из Новомихайловки предпринимаются атаки на Парасковиевку. Активизировалось Времевское направление, наши войска вошли в Урожайное», — сообщают авторы канала «Два майора».

По информации источника Telegram-канала, ВСУ испытывают нехватку живой силы на всем протяжении фронта, падает уровень подготовки брошенных украинских солдат. На самые сложные направления перебрасываются бойцы украинской армии с других участков фронта, снижая его оборонительные возможности, пояснили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа военных вертолетов во время боевой работы в зоне проведения специальной военной операции

«Рыбарь»

«На Бахмутском направлении российские войска закрепились в заказнике Ступки-Голубовские-2 в районе канала Северский Донец — Донбасс, а к юго-востоку от Красного расширили зону контроля в прилегающих лесополосах. На Авдеевском направлении ВС РФ освободили Архангельское, что открывает для наступления в направлении Калиново. В районе Новопокровского российские войска уничтожили очередной танк М1A1SA Abrams, а также БМП M2A2 ODS Bradley», — сообщает «Рыбарь».

По данным «Рыбаря», на Донецком направлении российские войска взяли под контроль большую часть территории Красногоровского огнеупорного завода.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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